SGK uzmanı İsa Karakaş emekli zammı hesabını paylaştı: Kulis bilgisi verdi
SGK uzmanı İsa Karakaş emekli zammı hesabını paylaştı: Kulis bilgisi verdi
Sputnik Türkiye
12.11.2025
2025-11-12T11:17+0300
2025-11-12T11:17+0300
2025-11-12T11:17+0300
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli ve memur, 2026’nın ilk maaş zammını merak ediyor.Ocak ayında TÜİK’in kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaşlar yeniden hesaplanacak, en düşük emekli aylığı güncellenecek. Uzmanlara göre, enflasyon verilerindeki artış, yapılacak zam oranını yukarı yönlü etkiliyor.İsa Karakaş: Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşiği aştıSGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında, enflasyon oranları ve maaş artış beklentileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Karakaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: yüzde 30’un altı psikolojik sınırdı. Yüzde 2,55’lik artışla bu kapı kapandı. En iyi ihtimalle yüzde 29,99 bile değil.”Uzman, Merkez Bankası’nın tahminlerine dikkat çekerek, “Merkez Bankası, 2025 hedefini yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 bandına revize etti. Bu da dezenflasyon sürecinin hedeflerden saptığını ve emekli zammı beklentisinin arttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.4 aylık enflasyonla kesin zam: En az yüzde 10.25 artışKarakaş’a göre, emeklilerin alacağı zam artık asgari düzeyde garanti altına girmiş durumda.SGK uzmanı, “Temmuz, ağustos ve eylül aylarının kümülatif zam oranı yüzde 7,5’ti. Ekim verisiyle bu oran yüzde 10,25’e çıktı. Son iki ayın verileri ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik olarak yüzde 10,25 oranında artacak" ifadelerine yer verdi.SGK uzmanı, yazısında örnek hesaplamalar da paylaştı:Ocak 2026 zam senaryosuEkim ayı verileriyle birlikte Ocak 2026 zam senaryosu netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın yıl sonu için revize ettiği yüzde 31-33 enflasyon tahmini, emekliler için yeni oranları gündeme getirdi. SGK uzmanı emekli maaşına zam tahminini şu sözlerle paylaştı:"Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen yüzde 31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,28 ile 13.99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir."Karakaş, zam oranının kesinleşmesi için TÜİK’in aralık verisinin beklenmesi gerektiğini hatırlattı.Refah payı ve seyyanen zam beklentisi: Kulis bilgisini paylaştıEmeklilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen refah payı ve seyyanen zam konularında da açıklama yapan Karakaş, umutları zayıflatan bir tablo çizdi:“İyileştirme var mı diye merak eden okurlarımıza: Ankara’dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payı açısından da şu anda iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadığımızı söyleyebilirim.”
SON HABERLER
tr_TR
