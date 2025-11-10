https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/memur-ve-emeklinin-maas-zamminda-3-senaryo-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-1100857116.html

Memur ve emeklinin maaş zammında 3 senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığına yükseltti. Bu güncelleme, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri ile kamu çalışanlarının ocak ayında alacağı zam oranlarını doğrudan etkiledi.Yılın ikinci yarısına ilişkin ilk dört aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. Böylece Kasım ve Aralık ayı verilerinin ardından zam oranı netleşecek.Emekliye yüzde 12,28–13,99 arası zamŞu anda en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 16 bin 881 TL. İlk dört aylık yüzde 10,25’lik enflasyon farkıyla maaşlar 18 bin 611 TL’ye yükseldi.Merkez Bankası’nın tahminlerine göre;Sabah'ın haberine göre, en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı geçecek.Memura en az yüzde 18,7 zam geliyorOcak ayında yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,6, yüzde 33 çıkarsa yüzde 20,5 oranında zam yapılacak.Şu anda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı,Tüm hesaplamalara 1.000 TL’lik seyyanen zam da eklenecek.En düşük memur maaşı 61 bini geçecekTemmuz 2025 zammı sonrasında en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL,üniversite mezunu memur maaşı 52 bin 617 TL olmuştu.Yüzde 33 enflasyon senaryosuna göre;Asgari ücrette 29 bin TL senaryosuHalen 22 bin 104 TL olan asgari ücret,Yeni asgari ücret kararının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında netleşmesi bekleniyor.

