Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığında revize etmesi, memur ve emekli maaş hesaplarını değiştirdi. Yeni tahmine göre emekliler... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
Memur ve emeklinin maaş zammında 3 senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
11:27 10.11.2025 (güncellendi: 11:29 10.11.2025)
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığında revize etmesi, memur ve emekli maaş hesaplarını değiştirdi. Yeni tahmine göre emekliler yüzde 12,28–13,99, memurlar ise yüzde 18,7–20,5 oranında zam alacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığına yükseltti. Bu güncelleme, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri ile kamu çalışanlarının ocak ayında alacağı zam oranlarını doğrudan etkiledi.
Yılın ikinci yarısına ilişkin ilk dört aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. Böylece Kasım ve Aralık ayı verilerinin ardından zam oranı netleşecek.
Emekliye yüzde 12,28–13,99 arası zam
Şu anda en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 16 bin 881 TL. İlk dört aylık yüzde 10,25’lik enflasyon farkıyla maaşlar 18 bin 611 TL’ye yükseldi.
Merkez Bankası’nın tahminlerine göre;
Yüzde 31 enflasyon
olursa maaş 18 bin 953 TL’ye
,
Yüzde 32 enflasyon
olursa 19 bin 100 TL’ye
,
Yüzde 33 enflasyon
olursa 19 bin 242 TL’ye
çıkacak.
Sabah'ın haberine göre, en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı geçecek.
Memura en az yüzde 18,7 zam geliyor
Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,6, yüzde 33 çıkarsa yüzde 20,5 oranında zam yapılacak.
Şu anda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı,
Yüzde 18,7 zamla 26 bin 911 TL’ye
,
Yüzde 19,6 zamla 27 bin 111 TL’ye
,
Yüzde 20,5 zamla 28 bin 319 TL’ye
çıkacak.
Tüm hesaplamalara 1.000 TL’lik seyyanen zam da eklenecek.
En düşük memur maaşı 61 bini geçecek
Temmuz 2025 zammı sonrasında en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL,
üniversite mezunu memur maaşı 52 bin 617 TL olmuştu.
Yüzde 33 enflasyon senaryosuna göre;
En düşük memur maaşı 61 bin 856 TL’ye
,
Üniversite mezunu memurun maaşı 64 bin 403 TL’ye
çıkacak.
Asgari ücrette 29 bin TL senaryosu
Halen 22 bin 104 TL olan asgari ücret,
Yüzde 33 zam
yapılması halinde 29 bin 398 TL’ye
,
Yüzde 35 zam
yapılması durumunda ise 29 bin 840 TL’ye
ulaşacak.
Yeni asgari ücret kararının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında netleşmesi bekleniyor.