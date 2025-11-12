https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kaybolduktan-9-gun-sonra-anne-ve-ogulun-cansiz-bedenleri-bulunmustu-annenin-kayip-telefonu-araniyor-1100934146.html

Kaybolduktan 9 gün sonra anne ve oğulun cansız bedenleri bulunmuştu: Annenin kayıp telefonu aranıyor

Kaybolduktan 9 gün sonra anne ve oğulun cansız bedenleri bulunmuştu: Annenin kayıp telefonu aranıyor

Kastamonu'nda kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kastamonu'nda 2 Kasım'da evlerinden ayrılan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenleri bulunan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın ölümüyle ilgili soruşturma geniş çaplı soruşturuluyor. Anne ve oğlunun neden hayatlarını kaybettikleri Ankara'da yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Ekipler bölgede annenin kayıp olan cep telefonunu arıyor. Neden öldüklerini otopsi ortaya çıkaracakİnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) Köseali köyü yakınlarında orman içerisindeki dere yatağında cesetlerinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturması sürüyor.Bu kapsamda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bölgede yapılan aramada, Huriye Helvacı'nın kıyafetleri, cesedine 15 metre uzaklıkta bulundu. Yapılan ilk incelemede, kadının cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı.Ekipler, hipotermi vakalarında kişinin hayatını kaybetmeden önce aşırı sıcaklık hissine kapılması nedeniyle kıyafetlerini çıkarmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni Ankara'da yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.Annenin cep telefonu kayıpBölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşan ekipler, cep telefonunu ise bulamadı. Ekiplerin cep telefonunu arama çalışmaları sürüyor.

