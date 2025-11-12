https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/avustralyada-agactan-avlanan-timsah-izleri-bulundu-1100921235.html

Avustralya’da ‘ağaçtan avlanan timsah’ izleri bulundu

Bilim insanları, Avustralya’nın Queensland bölgesinde şimdiye kadar bulunan en eski timsah yumurtası kabuklarını keşfetti. 55 milyon yıl öncesine ait bu... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Avustralya’da bilim insanları, ülkenin en eski timsah yumurtası kabuklarını gün yüzüne çıkardı. Queensland’de bir koyun çiftçisinin arka bahçesinde bulunan 55 milyon yıllık fosillerin, ağaçlara tırmanarak avlanan soyu tükenmiş bir timsah türüne ait olabileceği açıklandı.Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu yumurta kabukları “mekosuchine” adı verilen, Avustralya’nın henüz Antarktika ve Güney Amerika’yla bağlantılı olduğu dönemde iç sularda yaşayan bir timsah grubuna ait olduğu ortaya çıktı.'Leopar gibi ağaçlara tırmanıp avlanmış'Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden paleontolog Prof. Michael Archer, “Bu yaratıkların ağaçlara tırmanıp leoparlar gibi tepeden avlarının üzerine atlaması gerçekten tuhaf bir fikir ama fosil verileri bunun mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.Archer’a göre mekosuchine timsahları yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşabiliyor ve günümüz tatlı ve tuzlu su timsahlarından milyonlarca yıl önce Avustralya’da yaşamışlardı. Söz konusu yumurta kalıntıları onlarca yıl önce bulunmasına rağmen, ancak son yıllarda detaylı şekilde incelenebildi.Ekip, daha genç mekosuchine fosillerinin Queensland’in başka bölgelerinde 25 milyon yıllık tortularda da bulunduğunu belirtiyor. Archer, bu türlerin bazılarının “yarı karasal” hatta “yarı ağaçsı” özellikler gösterdiğini söyledi.Bir zamanların tropik ormanı şimdi kazı alanı olduMurgon kasabasındaki kazılarda çalışan bilim insanları, bu bölgenin Avustralya’nın en eski fosil alanlarından biri haline geldiğini belirtiyor. Ekip üyelerinden Dr. Michael Stein, “Bu orman bir zamanlar dünyanın en eski ötücü kuşlarına, Avustralya’nın ilk yılan ve kurbağalarına, hatta dünyanın bilinen en eski yarasalarından birine ev sahipliği yapıyordu” dedi.

