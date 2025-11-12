https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/avustralyada-agactan-avlanan-timsah-izleri-bulundu-1100921235.html
Avustralya’da ‘ağaçtan avlanan timsah’ izleri bulundu
Avustralya’da ‘ağaçtan avlanan timsah’ izleri bulundu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Avustralya’nın Queensland bölgesinde şimdiye kadar bulunan en eski timsah yumurtası kabuklarını keşfetti. 55 milyon yıl öncesine ait bu... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T11:18+0300
2025-11-12T11:18+0300
2025-11-12T11:18+0300
yaşam
avustralya
antarktika
yeni güney galler
bilim
arkeolojik kazı
timsah
antik
fosil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100922446_0:381:784:822_1920x0_80_0_0_46f387b380b68e2bb4ea87b95b050aa7.jpg
Avustralya’da bilim insanları, ülkenin en eski timsah yumurtası kabuklarını gün yüzüne çıkardı. Queensland’de bir koyun çiftçisinin arka bahçesinde bulunan 55 milyon yıllık fosillerin, ağaçlara tırmanarak avlanan soyu tükenmiş bir timsah türüne ait olabileceği açıklandı.Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu yumurta kabukları “mekosuchine” adı verilen, Avustralya’nın henüz Antarktika ve Güney Amerika’yla bağlantılı olduğu dönemde iç sularda yaşayan bir timsah grubuna ait olduğu ortaya çıktı.'Leopar gibi ağaçlara tırmanıp avlanmış'Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden paleontolog Prof. Michael Archer, “Bu yaratıkların ağaçlara tırmanıp leoparlar gibi tepeden avlarının üzerine atlaması gerçekten tuhaf bir fikir ama fosil verileri bunun mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.Archer’a göre mekosuchine timsahları yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşabiliyor ve günümüz tatlı ve tuzlu su timsahlarından milyonlarca yıl önce Avustralya’da yaşamışlardı. Söz konusu yumurta kalıntıları onlarca yıl önce bulunmasına rağmen, ancak son yıllarda detaylı şekilde incelenebildi.Ekip, daha genç mekosuchine fosillerinin Queensland’in başka bölgelerinde 25 milyon yıllık tortularda da bulunduğunu belirtiyor. Archer, bu türlerin bazılarının “yarı karasal” hatta “yarı ağaçsı” özellikler gösterdiğini söyledi.Bir zamanların tropik ormanı şimdi kazı alanı olduMurgon kasabasındaki kazılarda çalışan bilim insanları, bu bölgenin Avustralya’nın en eski fosil alanlarından biri haline geldiğini belirtiyor. Ekip üyelerinden Dr. Michael Stein, “Bu orman bir zamanlar dünyanın en eski ötücü kuşlarına, Avustralya’nın ilk yılan ve kurbağalarına, hatta dünyanın bilinen en eski yarasalarından birine ev sahipliği yapıyordu” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/misirin-7-bin-yillik-tarihi-dunyanin-en-buyuk-muzesinde-tutankamunun-mezari-ilk-kez-bir-butun-1100668093.html
avustralya
antarktika
yeni güney galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100922446_0:291:784:879_1920x0_80_0_0_0054c41b78e7ed2ed251b032cecb68d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avustralya, antarktika, yeni güney galler, bilim, arkeolojik kazı, timsah, antik, fosil
avustralya, antarktika, yeni güney galler, bilim, arkeolojik kazı, timsah, antik, fosil
Avustralya’da ‘ağaçtan avlanan timsah’ izleri bulundu
Bilim insanları, Avustralya’nın Queensland bölgesinde şimdiye kadar bulunan en eski timsah yumurtası kabuklarını keşfetti. 55 milyon yıl öncesine ait bu kalıntıların, ağaçlara tırmanıp avlarını yukarıdan pusuya düşüren soyu tükenmiş timsah türlerine ait olduğu düşünülüyor.
Avustralya’da bilim insanları, ülkenin en eski timsah yumurtası kabuklarını gün yüzüne çıkardı. Queensland’de bir koyun çiftçisinin arka bahçesinde bulunan 55 milyon yıllık fosillerin, ağaçlara tırmanarak avlanan soyu tükenmiş bir timsah türüne ait olabileceği açıklandı.
Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu yumurta kabukları “mekosuchine” adı verilen, Avustralya’nın henüz Antarktika ve Güney Amerika’yla bağlantılı olduğu dönemde iç sularda yaşayan bir timsah grubuna ait olduğu ortaya çıktı.
'Leopar gibi ağaçlara tırmanıp avlanmış'
Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden paleontolog Prof. Michael Archer, “Bu yaratıkların ağaçlara tırmanıp leoparlar gibi tepeden avlarının üzerine atlaması gerçekten tuhaf bir fikir ama fosil verileri bunun mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.
Archer’a göre mekosuchine timsahları yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşabiliyor ve günümüz tatlı ve tuzlu su timsahlarından milyonlarca yıl önce Avustralya’da yaşamışlardı. Söz konusu yumurta kalıntıları onlarca yıl önce bulunmasına rağmen, ancak son yıllarda detaylı şekilde incelenebildi.
Ekip, daha genç mekosuchine fosillerinin Queensland’in başka bölgelerinde 25 milyon yıllık tortularda da bulunduğunu belirtiyor. Archer, bu türlerin bazılarının “yarı karasal” hatta “yarı ağaçsı” özellikler gösterdiğini söyledi.
Bir zamanların tropik ormanı şimdi kazı alanı oldu
Murgon kasabasındaki kazılarda çalışan bilim insanları, bu bölgenin Avustralya’nın en eski fosil alanlarından biri haline geldiğini belirtiyor. Ekip üyelerinden Dr. Michael Stein, “Bu orman bir zamanlar dünyanın en eski ötücü kuşlarına, Avustralya’nın ilk yılan ve kurbağalarına, hatta dünyanın bilinen en eski yarasalarından birine ev sahipliği yapıyordu” dedi.