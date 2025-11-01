https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/misirin-7-bin-yillik-tarihi-dunyanin-en-buyuk-muzesinde-tutankamunun-mezari-ilk-kez-bir-butun-1100668093.html
Mısır'ın 7 bin yıllık tarihi, dünyanın en büyük müzesinde: Tutankamun’un mezarı ilk kez bir bütün olarak sergilenecek
Mısır, Giza’daki Büyük Piramit yakınında inşa edilen Grand Egyptian Museum’un kapılarını açtı. Müze, 7 bin yıllık tarihe ait 100 bin eseri ve Tutankamun’un mezarındaki tüm parçaları ilk kez bir araya getiriyor.
mısır
Mısır, Giza’daki Büyük Piramit yakınında, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak tanımlanan Grand Egyptian Museum’in (GEM) büyük bölümünü halka açtı. Müzenin, Mısır tarihinin yedi bin yılını kapsayan yaklaşık 100 bin esere ev sahipliği yaptığı belirtilirken M.Ö. 1332-23 arasında yaşayan ünlü Mısır firavunu Tutankamun'un mezarının da ilk kez bir bütün olarak sergileneceği aktarıldı.
Tutankamun’un mezarı ilk kez tamamen sergilenecek
Müzenin öne çıkan özelliği, Tutankamun’un mezarındaki tüm eserlerin tek sergide bir araya getirilecek olması. 1922’de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilen mezarın yaklaşık 5 bin 500 parçalık koleksiyonundan bugüne kadar yalnızca bin 800’ü sergilenmişti. Uzmanlar, eserlerin tamamının bugüne kadar sergilenememesinin nedeninin, koruma koşulları ve önceki müzelerin yetersiz altyapısıyla alakalı olduğunu belirtti.
GEM’in kısmi açılışıyla birlikte ziyaretçiler, müzenin büyük bölümünü görme olanağı kazanacaklar ancak Tutankamun koleksiyonunun tamamı, 4 Kasım 2025’te gerçekleşecek büyük açılışta sergilenecek.
Antik Mısır'a ait on binlerce tarihi eser sergilenecek
Yaklaşık 1.2 milyar dolar maliyetle tamamlanan müze, 500 bin metrekarelik alanıyla 70 futbol sahası büyüklüğünde. Müze binası, piramit şeklindeki giriş ve dış cephedeki hiyerogliflerle tasarlandı. Müzenin diğer önemli parçaları arasında, dünyanın en eski bozulmamış teknesi olan 4 bin 500 yıllık Khufu cenaze teknesi ve 2. Ramses heykelleri ve büyük atriyumda krallara dair sfenksler, 4 bin yıllık mumyalanmış timsah, antik papirüsler gibi on binlerce eser bulunuyor.
Bazı eserlerin iadesi talep edildi
Müzenin açılışı, Mısır’ın bazı antik eserlerin geri alınması talebini yeniden gündeme taşıdı. Eski Turizm ve Antik Eserler Bakanı Dr. Zahi Hawass, Rosetta Taşı, Dendera Zodyak ve Nefertiti Büstü’nün iadesini talep etti.