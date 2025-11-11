https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/yerlikaya-duyurdu-ucagimizin-enkazina-saat-1700-civarinda-ulastik--arama-kurtarma-calismalari-devam-1100907734.html
Yerlikaya duyurdu: Uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaştık, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Yerlikaya duyurdu: Uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaştık, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00 sularında ulaşıldığını duyurdu. Yerlikaya, Gürcistan İçişleri...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile düzenli temas halinde olduklarını belirterek, enkaza saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.'Gürcistan İçişleri Bakanı ile sürekli iletişimdeyiz'Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın ardından Gürcistanlı mevkidaşıyla sürekli görüşme halinde olduklarını ifade etti.Yerlikaya, Gürcistan makamlarının olay bölgesinde tüm imkanlarını seferber ettiğini de vurguladı.'Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum'Bakan Yerlikaya, açıklamasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı:Yerlikaya’nın mesajı, kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım alarak Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Türkiye ve Gürcistan koordineli çalışıyorMilli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile düzenli temas halinde olduklarını belirterek, enkaza saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
'Gürcistan İçişleri Bakanı ile sürekli iletişimdeyiz'
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın ardından Gürcistanlı mevkidaşıyla sürekli görüşme halinde olduklarını ifade etti.
“Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan, C-130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaştıklarını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.”
Yerlikaya, Gürcistan makamlarının olay bölgesinde tüm imkanlarını seferber ettiğini de vurguladı.
'Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum'
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı:
“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Makamları âli olsun.”
Yerlikaya’nın mesajı, kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım alarak Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Türkiye ve Gürcistan koordineli çalışıyor
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.