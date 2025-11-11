https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rusya-turk-askeri-ucaginin-gurcistanda-dusmesi-uzerine-taziye-mesaji-yayinladi-sehitlere-allahtan-1100907365.html
Rusya, Türk askeri uçağının Gürcistan'da düşmesi üzerine taziye mesajı yayınladı: 'Şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz'
Rusya, Türk askeri uçağının Gürcistan'da düşmesi üzerine taziye mesajı yayınladı: 'Şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz'
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Gürcistan’da düşen Türk askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T19:35+0300
2025-11-11T19:35+0300
2025-11-11T19:36+0300
rusya
gürcistan
elçilik
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
türkiye
türki̇ye
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100900245_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_19ff27d26efd96cb9e9f8484172aa386.jpg
Gürcistan’da meydana gelen Türk askeri nakliye uçağı kazasında şehit olan askerler için Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımladı. Elçilik, paylaşımında “Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.'Büyük bir üzüntüyle öğrendik'Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kazadan duyulan üzüntü şu sözlerle dile getirildi:“Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında Türk askerlerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.”Elçilik, açıklamasını Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına saygı ve Türk halkına dayanışma mesajıyla sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/msb-turk-kargo-ucagi-gurcistanda-dustu-1100898634.html
rusya
gürcistan
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100900245_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b946e280721e60de00c68ed6ed6f2b5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, gürcistan, elçilik, türk silahlı kuvvetleri (tsk), türkiye, yılsonu2025
rusya, gürcistan, elçilik, türk silahlı kuvvetleri (tsk), türkiye, yılsonu2025
Rusya, Türk askeri uçağının Gürcistan'da düşmesi üzerine taziye mesajı yayınladı: 'Şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz'
19:35 11.11.2025 (güncellendi: 19:36 11.11.2025)
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Gürcistan’da düşen Türk askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Gürcistan’da meydana gelen Türk askeri nakliye uçağı kazasında şehit olan askerler için Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımladı. Elçilik, paylaşımında “Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
'Büyük bir üzüntüyle öğrendik'
Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kazadan duyulan üzüntü şu sözlerle dile getirildi:
“Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında Türk askerlerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.”
Elçilik, açıklamasını Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına saygı
ve Türk halkına dayanışma mesajıyla
sonlandırdı.