Rusya, Türk askeri uçağının Gürcistan'da düşmesi üzerine taziye mesajı yayınladı: 'Şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz'
Rusya, Türk askeri uçağının Gürcistan'da düşmesi üzerine taziye mesajı yayınladı: 'Şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz'
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. 11.11.2025
Gürcistan’da meydana gelen Türk askeri nakliye uçağı kazasında şehit olan askerler için Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımladı. Elçilik, paylaşımında “Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.'Büyük bir üzüntüyle öğrendik'Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kazadan duyulan üzüntü şu sözlerle dile getirildi:“Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında Türk askerlerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.”Elçilik, açıklamasını Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına saygı ve Türk halkına dayanışma mesajıyla sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/msb-turk-kargo-ucagi-gurcistanda-dustu-1100898634.html
19:35 11.11.2025 (güncellendi: 19:36 11.11.2025)
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Gürcistan’da düşen Türk askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Gürcistan’da meydana gelen Türk askeri nakliye uçağı kazasında şehit olan askerler için Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımladı. Elçilik, paylaşımında “Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

'Büyük bir üzüntüyle öğrendik'

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kazadan duyulan üzüntü şu sözlerle dile getirildi:
“Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında Türk askerlerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.”
Elçilik, açıklamasını Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına saygı ve Türk halkına dayanışma mesajıyla sonlandırdı.
