https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/somali-aciklarinda-korsanlik-yeniden-yukseliste-ticaret-yollari-yeniden-tehlikede-1100905246.html

Somali açıklarında korsanlık yeniden yükselişte: Ticaret yolları yeniden tehlikede

Somali açıklarında korsanlık yeniden yükselişte: Ticaret yolları yeniden tehlikede

Sputnik Türkiye

Somali açıklarında korsan saldırıları yeniden artışa geçti. Yemen’deki gerilim ve bölgesel istikrarsızlık, dünyanın en işlek deniz ticaret rotalarından birini... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T18:07+0300

2025-11-11T18:07+0300

2025-11-11T18:07+0300

dünya

somali

yemen

somalili korsanlar

hint okyanusu

korsan

i̇ç savaş

donanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104022/58/1040225856_30:0:1570:866_1920x0_80_0_0_561390cd25ffc76b970174bc617a4d15.jpg

Bir dönem dünya deniz ticaretini sarsan Somali korsanlığı yeniden konuşulmaya başlandı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından paylaşılan bilgilere göre, sadece bu ay Afrika Boynuzu açıklarında en az üç saldırı kaydedildiği aktarıldı. Bu bölge, Asya ve Avrupa arasında yük taşımacılığının kalbinde yer aldığı aktarılıyor. Uzmanlar, korsanlık girişimlerindeki artışın küresel ticaret için yeniden sorun yaratacağına dikkat çekildiğini söylüyor.2011’de zirve yapmıştı Somali korsan saldırılarının 2011’de 176 vakayla zirve yaptığı hatırlatıldı. Korsanlığın yıllarca kontrol altına alınmasının nedenleri arasında uluslararası donanmaların devriye gezmesi, gemilerde güvenlik ekiplerinin bulundurulması ve Somali’de merkezi yönetimin güçlenmesi gösterilmişti.Neden yeniden alevlendi? AB Deniz Gücü Görev Birliği (EU Navfor) tarafından paylaşılan değerlendirmede, Yemen’deki çatışmalar ve bölge ülkeleri arasındaki gerilimlerin korsan şebekeleri için yeni bir fırsat yarattığı söylendi. AB Deniz Gücü Görev Birliği, “Korsanlık bastırılmıştı ama tamamen yok edilmemişti” ifadelerini kullandı ve geçtiğimiz günlerde Eyl kasabası açıklarında kaçırılan Malta bayraklı bir tankerin kurtarıldığı aktarıldı.Somali’de yeni hamle, ama kaynaklar yetersiz Somali parlamentosunun korsanlıkla mücadele için yeni bir yasa çıkardığı duyuruldu. Ancak ülkenin güvenliği büyük ölçüde yabancı askeri güçlere bağlı. Ekonomik kriz, iç çatışmalar ve militan grupların varlığı, devletin kapasitesini ciddi biçimde sınırlıyor. Somali’nin 2023’te 4.5 milyar dolarlık dış borçtan kurtulduğu ve yıllardır süren iç savaşın ardından toparlanmaya çalıştığı da hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/cumhurbaskani-erdogan-bulgaristan-ve-somali-cumhurbaskanlari-ile-telefonda-gorustu-1096691140.html

somali

yemen

hint okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

somali, yemen, somalili korsanlar, hint okyanusu, korsan, i̇ç savaş, donanma