Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/somali-aciklarinda-korsanlik-yeniden-yukseliste-ticaret-yollari-yeniden-tehlikede-1100905246.html
Somali açıklarında korsanlık yeniden yükselişte: Ticaret yolları yeniden tehlikede
Somali açıklarında korsanlık yeniden yükselişte: Ticaret yolları yeniden tehlikede
Sputnik Türkiye
Somali açıklarında korsan saldırıları yeniden artışa geçti. Yemen’deki gerilim ve bölgesel istikrarsızlık, dünyanın en işlek deniz ticaret rotalarından birini... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T18:07+0300
2025-11-11T18:07+0300
dünya
somali
yemen
somalili korsanlar
hint okyanusu
korsan
i̇ç savaş
donanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104022/58/1040225856_30:0:1570:866_1920x0_80_0_0_561390cd25ffc76b970174bc617a4d15.jpg
Bir dönem dünya deniz ticaretini sarsan Somali korsanlığı yeniden konuşulmaya başlandı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından paylaşılan bilgilere göre, sadece bu ay Afrika Boynuzu açıklarında en az üç saldırı kaydedildiği aktarıldı. Bu bölge, Asya ve Avrupa arasında yük taşımacılığının kalbinde yer aldığı aktarılıyor. Uzmanlar, korsanlık girişimlerindeki artışın küresel ticaret için yeniden sorun yaratacağına dikkat çekildiğini söylüyor.2011’de zirve yapmıştı Somali korsan saldırılarının 2011’de 176 vakayla zirve yaptığı hatırlatıldı. Korsanlığın yıllarca kontrol altına alınmasının nedenleri arasında uluslararası donanmaların devriye gezmesi, gemilerde güvenlik ekiplerinin bulundurulması ve Somali’de merkezi yönetimin güçlenmesi gösterilmişti.Neden yeniden alevlendi? AB Deniz Gücü Görev Birliği (EU Navfor) tarafından paylaşılan değerlendirmede, Yemen’deki çatışmalar ve bölge ülkeleri arasındaki gerilimlerin korsan şebekeleri için yeni bir fırsat yarattığı söylendi. AB Deniz Gücü Görev Birliği, “Korsanlık bastırılmıştı ama tamamen yok edilmemişti” ifadelerini kullandı ve geçtiğimiz günlerde Eyl kasabası açıklarında kaçırılan Malta bayraklı bir tankerin kurtarıldığı aktarıldı.Somali’de yeni hamle, ama kaynaklar yetersiz Somali parlamentosunun korsanlıkla mücadele için yeni bir yasa çıkardığı duyuruldu. Ancak ülkenin güvenliği büyük ölçüde yabancı askeri güçlere bağlı. Ekonomik kriz, iç çatışmalar ve militan grupların varlığı, devletin kapasitesini ciddi biçimde sınırlıyor. Somali’nin 2023’te 4.5 milyar dolarlık dış borçtan kurtulduğu ve yıllardır süren iç savaşın ardından toparlanmaya çalıştığı da hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/cumhurbaskani-erdogan-bulgaristan-ve-somali-cumhurbaskanlari-ile-telefonda-gorustu-1096691140.html
somali
yemen
hint okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104022/58/1040225856_222:0:1377:866_1920x0_80_0_0_e415bc3681eac700e7efc4d60aa51d0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
somali, yemen, somalili korsanlar, hint okyanusu, korsan, i̇ç savaş, donanma
somali, yemen, somalili korsanlar, hint okyanusu, korsan, i̇ç savaş, donanma

Somali açıklarında korsanlık yeniden yükselişte: Ticaret yolları yeniden tehlikede

18:07 11.11.2025
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehSomali- Korsan
Somali- Korsan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Abone ol
Somali açıklarında korsan saldırıları yeniden artışa geçti. Yemen’deki gerilim ve bölgesel istikrarsızlık, dünyanın en işlek deniz ticaret rotalarından birini tekrar risk altına aldığı belirtiliyor.
Bir dönem dünya deniz ticaretini sarsan Somali korsanlığı yeniden konuşulmaya başlandı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından paylaşılan bilgilere göre, sadece bu ay Afrika Boynuzu açıklarında en az üç saldırı kaydedildiği aktarıldı. Bu bölge, Asya ve Avrupa arasında yük taşımacılığının kalbinde yer aldığı aktarılıyor. Uzmanlar, korsanlık girişimlerindeki artışın küresel ticaret için yeniden sorun yaratacağına dikkat çekildiğini söylüyor.

2011’de zirve yapmıştı

Somali korsan saldırılarının 2011’de 176 vakayla zirve yaptığı hatırlatıldı. Korsanlığın yıllarca kontrol altına alınmasının nedenleri arasında uluslararası donanmaların devriye gezmesi, gemilerde güvenlik ekiplerinin bulundurulması ve Somali’de merkezi yönetimin güçlenmesi gösterilmişti.

Neden yeniden alevlendi?

AB Deniz Gücü Görev Birliği (EU Navfor) tarafından paylaşılan değerlendirmede, Yemen’deki çatışmalar ve bölge ülkeleri arasındaki gerilimlerin korsan şebekeleri için yeni bir fırsat yarattığı söylendi. AB Deniz Gücü Görev Birliği, “Korsanlık bastırılmıştı ama tamamen yok edilmemişti” ifadelerini kullandı ve geçtiğimiz günlerde Eyl kasabası açıklarında kaçırılan Malta bayraklı bir tankerin kurtarıldığı aktarıldı.

Somali’de yeni hamle, ama kaynaklar yetersiz

Somali parlamentosunun korsanlıkla mücadele için yeni bir yasa çıkardığı duyuruldu. Ancak ülkenin güvenliği büyük ölçüde yabancı askeri güçlere bağlı. Ekonomik kriz, iç çatışmalar ve militan grupların varlığı, devletin kapasitesini ciddi biçimde sınırlıyor. Somali’nin 2023’te 4.5 milyar dolarlık dış borçtan kurtulduğu ve yıllardır süren iç savaşın ardından toparlanmaya çalıştığı da hatırlatıldı.
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan ve Somali cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü
31 Mayıs, 21:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала