Bir dönem dünya deniz ticaretini sarsan Somali korsanlığı yeniden konuşulmaya başlandı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından paylaşılan bilgilere göre, sadece bu ay Afrika Boynuzu açıklarında en az üç saldırı kaydedildiği aktarıldı. Bu bölge, Asya ve Avrupa arasında yük taşımacılığının kalbinde yer aldığı aktarılıyor. Uzmanlar, korsanlık girişimlerindeki artışın küresel ticaret için yeniden sorun yaratacağına dikkat çekildiğini söylüyor.2011’de zirve yapmıştı Somali korsan saldırılarının 2011’de 176 vakayla zirve yaptığı hatırlatıldı. Korsanlığın yıllarca kontrol altına alınmasının nedenleri arasında uluslararası donanmaların devriye gezmesi, gemilerde güvenlik ekiplerinin bulundurulması ve Somali’de merkezi yönetimin güçlenmesi gösterilmişti.Neden yeniden alevlendi? AB Deniz Gücü Görev Birliği (EU Navfor) tarafından paylaşılan değerlendirmede, Yemen’deki çatışmalar ve bölge ülkeleri arasındaki gerilimlerin korsan şebekeleri için yeni bir fırsat yarattığı söylendi. AB Deniz Gücü Görev Birliği, “Korsanlık bastırılmıştı ama tamamen yok edilmemişti” ifadelerini kullandı ve geçtiğimiz günlerde Eyl kasabası açıklarında kaçırılan Malta bayraklı bir tankerin kurtarıldığı aktarıldı.Somali’de yeni hamle, ama kaynaklar yetersiz Somali parlamentosunun korsanlıkla mücadele için yeni bir yasa çıkardığı duyuruldu. Ancak ülkenin güvenliği büyük ölçüde yabancı askeri güçlere bağlı. Ekonomik kriz, iç çatışmalar ve militan grupların varlığı, devletin kapasitesini ciddi biçimde sınırlıyor. Somali’nin 2023’te 4.5 milyar dolarlık dış borçtan kurtulduğu ve yıllardır süren iç savaşın ardından toparlanmaya çalıştığı da hatırlatıldı.
Somali açıklarında korsanlık yeniden yükselişte: Ticaret yolları yeniden tehlikede
Somali açıklarında korsan saldırıları yeniden artışa geçti. Yemen’deki gerilim ve bölgesel istikrarsızlık, dünyanın en işlek deniz ticaret rotalarından birini tekrar risk altına aldığı belirtiliyor.
Bir dönem dünya deniz ticaretini sarsan Somali korsanlığı yeniden konuşulmaya başlandı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından paylaşılan bilgilere göre, sadece bu ay Afrika Boynuzu açıklarında en az üç saldırı kaydedildiği aktarıldı. Bu bölge, Asya ve Avrupa arasında yük taşımacılığının kalbinde yer aldığı aktarılıyor. Uzmanlar, korsanlık girişimlerindeki artışın küresel ticaret için yeniden sorun yaratacağına dikkat çekildiğini söylüyor.
Somali
korsan saldırılarının 2011’de 176 vakayla
zirve yaptığı hatırlatıldı. Korsanlığın yıllarca kontrol altına alınmasının nedenleri arasında uluslararası donanmaların
devriye gezmesi, gemilerde güvenlik ekiplerinin
bulundurulması ve Somali’de merkezi yönetimin güçlenmesi gösterilmişti.
AB Deniz Gücü Görev Birliği
(EU Navfor) tarafından paylaşılan değerlendirmede, Yemen’deki çatışmalar
ve bölge ülkeleri arasındaki gerilimlerin korsan şebekeleri için yeni bir fırsat
yarattığı söylendi. AB Deniz Gücü Görev Birliği
, “Korsanlık bastırılmıştı ama tamamen yok edilmemişti
” ifadelerini kullandı ve geçtiğimiz günlerde Eyl kasabası
açıklarında kaçırılan Malta
bayraklı bir tankerin kurtarıldığı
aktarıldı.
Somali’de yeni hamle, ama kaynaklar yetersiz
Somali parlamentosunun korsanlıkla mücadele için yeni bir yasa çıkardığı duyuruldu. Ancak ülkenin güvenliği büyük ölçüde yabancı askeri güçlere bağlı. Ekonomik kriz, iç çatışmalar ve militan grupların varlığı, devletin kapasitesini ciddi biçimde sınırlıyor. Somali’nin 2023’te 4.5 milyar dolarlık dış borçtan kurtulduğu ve yıllardır süren iç savaşın ardından toparlanmaya çalıştığı da hatırlatıldı.