https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/cumhurbaskani-erdogan-bulgaristan-ve-somali-cumhurbaskanlari-ile-telefonda-gorustu-1096691140.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan ve Somali cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan ve Somali cumhurbaşkanları ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T21:29+0300

2025-05-31T21:29+0300

2025-05-31T21:29+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

somali

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

recep tayyip erdoğan

hasan şeyh mahmud

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali'ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.Türkiye'nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu alanlardaki işbirliğinin umut vadettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla geliştiğini, savunma sanayisi ve enerji alanındaki işbirliğinin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan'ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul'da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/iran-iki-nukleer-enerji-santrali-daha-insa-edecek-sahalar-hazirlandi-1096689598.html

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türkiye, somali, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, hasan şeyh mahmud