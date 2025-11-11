https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/ukraynada-rusca-karsiti-kampanya-basarisiz-oldu-halkin-cogu-hala-rusca-konusuyor-1100879246.html

Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanya başarısız oldu: Halkın çoğu hala Rusça konuşuyor

Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanyalar beklenen sonucu vermedi. Halkın büyük bölümünün hala günlük yaşamda Rusçayı tercih ettiği kaydedildi. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

Rus güvenlik birimlerindeki kaynaklar tarafından aktarılan haberde, Ukrayna’da Rusça diline karşı yürütülen kampanyanın başarısız olduğu, ülkede halkın büyük bölümünün hala kendi aralarında Rusça iletişim kurduğu kaydedildi.Kaynak, popüler Ukrayna sosyal medya kanallarında yapılan anketlere göre, çoğu Ukraynalının günlük iletişimde Rusçayı tercih ettiğini aktardı.Rus güvenlik temsilcisi, bağımsız anketlerin de benzer sonuçlar gösterdiğini vurgulayarak, Ukrayna vatandaşlarının yarısından fazlasının birbirleriyle akıcı Rusça konuştuğunu, Rusça-Ukraynaca karışımı olan surjıki (Surjık, Ukrayna'nın belirli bölgelerinde ve Rusya ile Moldova'nın komşu bölgelerinde kullanılan Ukraynaca ve Rusça karışımı bir dil) kullananların ise bu orana dahil edilmediğini söyledi.Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Servisi’nin merkezi yöneticisi Svetlana Babinets, daha önce yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ının ağırlıklı olarak Rusça konuştuğunu belirtmişti. Ayrıca kendisini anadili Ukraynaca olarak tanımlayan öğrencilerin oranının bir yıl içinde yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü ifade etmişti.

rusya

ukrayna

