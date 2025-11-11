Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/ukraynada-rusca-karsiti-kampanya-basarisiz-oldu-halkin-cogu-hala-rusca-konusuyor-1100879246.html
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanya başarısız oldu: Halkın çoğu hala Rusça konuşuyor
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanya başarısız oldu: Halkın çoğu hala Rusça konuşuyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanyalar beklenen sonucu vermedi. Halkın büyük bölümünün hala günlük yaşamda Rusçayı tercih ettiği kaydedildi. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T05:24+0300
2025-11-11T05:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083738506_0:41:797:489_1920x0_80_0_0_2f1dbd533be336f74216695414262c3b.png
Rus güvenlik birimlerindeki kaynaklar tarafından aktarılan haberde, Ukrayna’da Rusça diline karşı yürütülen kampanyanın başarısız olduğu, ülkede halkın büyük bölümünün hala kendi aralarında Rusça iletişim kurduğu kaydedildi.Kaynak, popüler Ukrayna sosyal medya kanallarında yapılan anketlere göre, çoğu Ukraynalının günlük iletişimde Rusçayı tercih ettiğini aktardı.Rus güvenlik temsilcisi, bağımsız anketlerin de benzer sonuçlar gösterdiğini vurgulayarak, Ukrayna vatandaşlarının yarısından fazlasının birbirleriyle akıcı Rusça konuştuğunu, Rusça-Ukraynaca karışımı olan surjıki (Surjık, Ukrayna'nın belirli bölgelerinde ve Rusya ile Moldova'nın komşu bölgelerinde kullanılan Ukraynaca ve Rusça karışımı bir dil) kullananların ise bu orana dahil edilmediğini söyledi.Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Servisi’nin merkezi yöneticisi Svetlana Babinets, daha önce yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ının ağırlıklı olarak Rusça konuştuğunu belirtmişti. Ayrıca kendisini anadili Ukraynaca olarak tanımlayan öğrencilerin oranının bir yıl içinde yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ukraynada-gencler-arasinda-rusca-daha-populer-hale-geliyor-1100804844.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083738506_47:0:752:529_1920x0_80_0_0_0a7abf8d65970ce6bf7fe8a6982dc9fa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna
rusya, ukrayna

Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanya başarısız oldu: Halkın çoğu hala Rusça konuşuyor

05:24 11.11.2025
Kiev
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
Abone ol
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanyalar beklenen sonucu vermedi. Halkın büyük bölümünün hala günlük yaşamda Rusçayı tercih ettiği kaydedildi.
Rus güvenlik birimlerindeki kaynaklar tarafından aktarılan haberde, Ukrayna’da Rusça diline karşı yürütülen kampanyanın başarısız olduğu, ülkede halkın büyük bölümünün hala kendi aralarında Rusça iletişim kurduğu kaydedildi.
Kaynak, popüler Ukrayna sosyal medya kanallarında yapılan anketlere göre, çoğu Ukraynalının günlük iletişimde Rusçayı tercih ettiğini aktardı.
Rus güvenlik temsilcisi, bağımsız anketlerin de benzer sonuçlar gösterdiğini vurgulayarak, Ukrayna vatandaşlarının yarısından fazlasının birbirleriyle akıcı Rusça konuştuğunu, Rusça-Ukraynaca karışımı olan surjıki (Surjık, Ukrayna'nın belirli bölgelerinde ve Rusya ile Moldova'nın komşu bölgelerinde kullanılan Ukraynaca ve Rusça karışımı bir dil) kullananların ise bu orana dahil edilmediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Servisi’nin merkezi yöneticisi Svetlana Babinets, daha önce yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ının ağırlıklı olarak Rusça konuştuğunu belirtmişti. Ayrıca kendisini anadili Ukraynaca olarak tanımlayan öğrencilerin oranının bir yıl içinde yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü ifade etmişti.
Девочка - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
DÜNYA
Ukrayna’da gençler arasında Rusça daha popüler hale geliyor
7 Kasım, 04:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала