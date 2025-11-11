https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/ukraynada-rusca-karsiti-kampanya-basarisiz-oldu-halkin-cogu-hala-rusca-konusuyor-1100879246.html
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanya başarısız oldu: Halkın çoğu hala Rusça konuşuyor
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanya başarısız oldu: Halkın çoğu hala Rusça konuşuyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanyalar beklenen sonucu vermedi. Halkın büyük bölümünün hala günlük yaşamda Rusçayı tercih ettiği kaydedildi. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T05:24+0300
2025-11-11T05:24+0300
2025-11-11T05:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083738506_0:41:797:489_1920x0_80_0_0_2f1dbd533be336f74216695414262c3b.png
Rus güvenlik birimlerindeki kaynaklar tarafından aktarılan haberde, Ukrayna’da Rusça diline karşı yürütülen kampanyanın başarısız olduğu, ülkede halkın büyük bölümünün hala kendi aralarında Rusça iletişim kurduğu kaydedildi.Kaynak, popüler Ukrayna sosyal medya kanallarında yapılan anketlere göre, çoğu Ukraynalının günlük iletişimde Rusçayı tercih ettiğini aktardı.Rus güvenlik temsilcisi, bağımsız anketlerin de benzer sonuçlar gösterdiğini vurgulayarak, Ukrayna vatandaşlarının yarısından fazlasının birbirleriyle akıcı Rusça konuştuğunu, Rusça-Ukraynaca karışımı olan surjıki (Surjık, Ukrayna'nın belirli bölgelerinde ve Rusya ile Moldova'nın komşu bölgelerinde kullanılan Ukraynaca ve Rusça karışımı bir dil) kullananların ise bu orana dahil edilmediğini söyledi.Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Servisi’nin merkezi yöneticisi Svetlana Babinets, daha önce yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ının ağırlıklı olarak Rusça konuştuğunu belirtmişti. Ayrıca kendisini anadili Ukraynaca olarak tanımlayan öğrencilerin oranının bir yıl içinde yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ukraynada-gencler-arasinda-rusca-daha-populer-hale-geliyor-1100804844.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083738506_47:0:752:529_1920x0_80_0_0_0a7abf8d65970ce6bf7fe8a6982dc9fa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanya başarısız oldu: Halkın çoğu hala Rusça konuşuyor
Ukrayna’da Rusça karşıtı kampanyalar beklenen sonucu vermedi. Halkın büyük bölümünün hala günlük yaşamda Rusçayı tercih ettiği kaydedildi.
Rus güvenlik birimlerindeki kaynaklar tarafından aktarılan haberde, Ukrayna’da Rusça diline karşı yürütülen kampanyanın başarısız olduğu, ülkede halkın büyük bölümünün hala kendi aralarında Rusça iletişim kurduğu kaydedildi.
Kaynak, popüler Ukrayna sosyal medya kanallarında yapılan anketlere göre, çoğu Ukraynalının günlük iletişimde Rusçayı tercih ettiğini aktardı.
Rus güvenlik temsilcisi, bağımsız anketlerin de benzer sonuçlar gösterdiğini vurgulayarak, Ukrayna vatandaşlarının yarısından fazlasının birbirleriyle akıcı Rusça konuştuğunu, Rusça-Ukraynaca karışımı olan surjıki (Surjık, Ukrayna'nın belirli bölgelerinde ve Rusya ile Moldova'nın komşu bölgelerinde kullanılan Ukraynaca ve Rusça karışımı bir dil) kullananların ise bu orana dahil edilmediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Eğitim Kalitesi Servisi’nin merkezi yöneticisi Svetlana Babinets, daha önce yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ının ağırlıklı olarak Rusça konuştuğunu belirtmişti. Ayrıca kendisini anadili Ukraynaca olarak tanımlayan öğrencilerin oranının bir yıl içinde yüzde 71’den yüzde 64’e düştüğünü ifade etmişti.