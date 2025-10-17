Vergi rekortmeni 67 yıllık şirket iflas etti: Sektör lideri ödülünü almıştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/vergi-rekortmeni-67-yillik-sirket-iflas-etti-sektor-lideri-odulunu-almisti-1100270869.html
Bursa'da vergi rekortmeni olan, demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet gösteren Karataş Grup iflas etti. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
Demir-çelik, lojistik ve imalat alanında 67 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve bir dönem Bursa'da vergi rekortmeni olan Karataş Grup iflas etti. Bu yılın başında çevre sektör lideri ödülü alan şirket konkordato ilan etmişti. Mahkeme 'borca batık' dedi, iflas kararı verdiGeçen mayıs ayında konkordato ilan eden şirketin iflasına Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi karar verdi. Mahkeme tarafından alınan kararda Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” durumda olduğu belirtilerek 15 Ekim 2025 itibarıyla iflaslarına hükmedildi.Diğer şirketler için iflas şartları oluşmadıMahkeme, iflasın basit tasfiye usulüyle yürütülmesine ve işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.
Demir-çelik, lojistik ve imalat alanında 67 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve bir dönem Bursa'da vergi rekortmeni olan Karataş Grup iflas etti. Bu yılın başında çevre sektör lideri ödülü alan şirket konkordato ilan etmişti.
Mahkeme 'borca batık' dedi, iflas kararı verdi
Geçen mayıs ayında konkordato ilan eden şirketin iflasına Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi karar verdi. Mahkeme tarafından alınan kararda Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” durumda olduğu belirtilerek 15 Ekim 2025 itibarıyla iflaslarına hükmedildi.
Diğer şirketler için iflas şartları oluşmadı
Mahkeme, iflasın basit tasfiye usulüyle yürütülmesine ve işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.
Karataş Grup şirketleri, 2025’in başında düzenlenen '49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde çevre sektör lideri ödülünü almıştı. Karataş Grup aynı zamanda 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi.