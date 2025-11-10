https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/son-dakika-haberler-fransa-eski-cumhurbaskani-sarkozy-icin-tahliye-karari-verildi-1100861804.html

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy için tahliye kararı verildi

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, son dakika açıklamaya göre beş yıl hapis cezasına çarptırıldığı ‘suç örgütü kurma’ davası kapsamında 21 Ekim'de girdiği cezaevinden tahliye edildi.

Fransız BFM TV’nin haberine göre 19 gündür cezaevinde olan Sarkozy, son savunmasında “Hayat cezaevinde zor, çok zor, hatta dayanılmaz. Ama yapmadığım bir şeyi asla itiraf etmeyeceğim. Gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemi sürdüreceğim” dedi. Sarkozy ayrıca cezaevi personeline 'yardımları için minnettar olduğunu' belirtti.Savcılık ise Sarkozy’nin denetimli serbestlik kapsamında tahliyesini destekliyor. Fransız medyasına göre savcılar, Sarkozy’nin “Libya davasında” adı geçen kişilerle iletişim kurmasının yasaklanması koşuluyla serbest bırakılmasını önerdi.Sarkozy, hakkında verilen tutukluluk kararı, temyiz süreci tamamlanmadan uygulanmıştı. Sarkozy’nin avukatları, 'kaçma ya da delil karartma ihtimali bulunmadığı' gerekçesiyle bu kararın temyiz aşaması sonuçlanmadan kesinleşmemesi gerektiğini savundu.Eski liderin cezaevine girdiği anda avukatları mahkemeye başvurarak tutukluluğun kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek Sarkozy’nin serbest bırakılmasına karar verdi.Ne olmuştu?Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. 2007 seçim kampanyası sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman aldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de verdiği kararda Sarkozy’yi suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer suçlardan ise (pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, yasa dışı kampanya finansmanı) beraat etti.Sarkozy’nin cezası, temyiz süreci tamamlanmadan uygulanması kararlaştırıldı; yalnızca cezaevi içinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılabilecek.

