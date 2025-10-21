Türkiye
Fransa tarihinde bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
Fransa tarihinde bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya'dan yasa dışı finansmanla yürütmek suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası aldı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı fonlarla finanse ettiği suçlamasıyla verilen 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere başkent Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girdi.'Bugün bir masum hapse atılıyor'Sarkozy, eşi Carla Bruni-Sarkozy ile birlikte evinden çıkarak polis aracına bindi ve cezaevine doğru yola çıktı. Yol boyunca destekçilerine el sallayan eski Cumhurbaşkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor” ifadelerini kullandı. Destekçileri, eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde ikamet ettiği konutun önünde toplandı.Diğer mahkumlardan izole olacakYerel basına göre, Sarkozy cezaevinde tek kişilik, pencereli ve 11 metrekarelik bir hücrede tutulacak. Cezaevi müdürü, Sarkozy’nin diğer mahkumlardan izole olacağını ve günlük yürüyüş ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir alana erişiminin olacağını belirtti.Cezaevine girmesinin hemen ardından serbest bırakılması için başvuru yapıldıSarkozy’nin avukatı Christophe Ingrain, eski liderin serbest bırakılması için hızlı bir başvuru yaptıklarını söyledi ve müvekkilinin tek gecesinin bile gereksiz olduğunu ifade etti.Fransa tarihinde 1958’den bu yana hapiste yatan ilk eski cumhurbaşkanı olan Sarkozy, cezasını temyiz süreci sonuçlanmadan çekmeye başladı.Ne olmuştu?Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. 2007 seçim kampanyası sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman aldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de verdiği kararda Sarkozy’yi suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer suçlardan ise (pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, yasa dışı kampanya finansmanı) beraat etti.Sarkozy’nin cezası, temyiz süreci tamamlanmadan uygulanması kararlaştırıldı; yalnızca cezaevi içinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılabilecek.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AFP 2023 / Valery HACHE
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı finansmanla yürütmek suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası aldı. Sarkozy, başkent Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girerek cezasını çekmeye başladı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı fonlarla finanse ettiği suçlamasıyla verilen 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere başkent Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girdi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
© AA / Stringer

'Bugün bir masum hapse atılıyor'

Sarkozy, eşi Carla Bruni-Sarkozy ile birlikte evinden çıkarak polis aracına bindi ve cezaevine doğru yola çıktı. Yol boyunca destekçilerine el sallayan eski Cumhurbaşkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor” ifadelerini kullandı. Destekçileri, eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde ikamet ettiği konutun önünde toplandı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
© AA / Ameer Alhalbi

Diğer mahkumlardan izole olacak

Yerel basına göre, Sarkozy cezaevinde tek kişilik, pencereli ve 11 metrekarelik bir hücrede tutulacak. Cezaevi müdürü, Sarkozy’nin diğer mahkumlardan izole olacağını ve günlük yürüyüş ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir alana erişiminin olacağını belirtti.

Cezaevine girmesinin hemen ardından serbest bırakılması için başvuru yapıldı

Sarkozy’nin avukatı Christophe Ingrain, eski liderin serbest bırakılması için hızlı bir başvuru yaptıklarını söyledi ve müvekkilinin tek gecesinin bile gereksiz olduğunu ifade etti.
Fransa tarihinde 1958’den bu yana hapiste yatan ilk eski cumhurbaşkanı olan Sarkozy, cezasını temyiz süreci sonuçlanmadan çekmeye başladı.

Ne olmuştu?

Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. 2007 seçim kampanyası sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman aldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.
Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de verdiği kararda Sarkozy’yi suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer suçlardan ise (pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, yasa dışı kampanya finansmanı) beraat etti.
Sarkozy’nin cezası, temyiz süreci tamamlanmadan uygulanması kararlaştırıldı; yalnızca cezaevi içinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılabilecek.
