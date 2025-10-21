https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/fransa-tarihinde-bir-ilk-eski-cumhurbaskani-nicolas-sarkozy-hapse-girdi-1100356203.html
Fransa tarihinde bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
Fransa tarihinde bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
Sputnik Türkiye
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı finansmanla yürütmek suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası aldı. Sarkozy... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T12:39+0300
2025-10-21T12:39+0300
2025-10-21T12:39+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102955/99/1029559937_0:0:1641:924_1920x0_80_0_0_b211d0ef18004d865246f58294a13515.jpg
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı fonlarla finanse ettiği suçlamasıyla verilen 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere başkent Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girdi.'Bugün bir masum hapse atılıyor'Sarkozy, eşi Carla Bruni-Sarkozy ile birlikte evinden çıkarak polis aracına bindi ve cezaevine doğru yola çıktı. Yol boyunca destekçilerine el sallayan eski Cumhurbaşkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor” ifadelerini kullandı. Destekçileri, eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde ikamet ettiği konutun önünde toplandı.Diğer mahkumlardan izole olacakYerel basına göre, Sarkozy cezaevinde tek kişilik, pencereli ve 11 metrekarelik bir hücrede tutulacak. Cezaevi müdürü, Sarkozy’nin diğer mahkumlardan izole olacağını ve günlük yürüyüş ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir alana erişiminin olacağını belirtti.Cezaevine girmesinin hemen ardından serbest bırakılması için başvuru yapıldıSarkozy’nin avukatı Christophe Ingrain, eski liderin serbest bırakılması için hızlı bir başvuru yaptıklarını söyledi ve müvekkilinin tek gecesinin bile gereksiz olduğunu ifade etti.Fransa tarihinde 1958’den bu yana hapiste yatan ilk eski cumhurbaşkanı olan Sarkozy, cezasını temyiz süreci sonuçlanmadan çekmeye başladı.Ne olmuştu?Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. 2007 seçim kampanyası sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman aldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de verdiği kararda Sarkozy’yi suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer suçlardan ise (pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, yasa dışı kampanya finansmanı) beraat etti.Sarkozy’nin cezası, temyiz süreci tamamlanmadan uygulanması kararlaştırıldı; yalnızca cezaevi içinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/1100334062.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102955/99/1029559937_153:0:1612:1094_1920x0_80_0_0_ce6ff1d6a12a71496f3ce111af9d8dad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nicolas sarkozy, eski fransa cumhurbaşkanı, la santé cezaevi, libya davası, 2007 seçim kampanyası, yasa dışı finansman, fransa hapiste cumhurbaşkanı, sarkozy hapis cezası, carla bruni, fransa siyaseti
nicolas sarkozy, eski fransa cumhurbaşkanı, la santé cezaevi, libya davası, 2007 seçim kampanyası, yasa dışı finansman, fransa hapiste cumhurbaşkanı, sarkozy hapis cezası, carla bruni, fransa siyaseti
Fransa tarihinde bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı finansmanla yürütmek suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası aldı. Sarkozy, başkent Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girerek cezasını çekmeye başladı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı fonlarla finanse ettiği suçlamasıyla verilen 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere başkent Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girdi.
'Bugün bir masum hapse atılıyor'
Sarkozy, eşi Carla Bruni-Sarkozy ile birlikte evinden çıkarak polis aracına bindi ve cezaevine doğru yola çıktı. Yol boyunca destekçilerine el sallayan eski Cumhurbaşkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor” ifadelerini kullandı. Destekçileri, eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde ikamet ettiği konutun önünde toplandı.
Diğer mahkumlardan izole olacak
Yerel basına göre, Sarkozy cezaevinde tek kişilik, pencereli ve 11 metrekarelik bir hücrede tutulacak. Cezaevi müdürü, Sarkozy’nin diğer mahkumlardan izole olacağını ve günlük yürüyüş ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir alana erişiminin olacağını belirtti.
Cezaevine girmesinin hemen ardından serbest bırakılması için başvuru yapıldı
Sarkozy’nin avukatı Christophe Ingrain, eski liderin serbest bırakılması için hızlı bir başvuru yaptıklarını söyledi ve müvekkilinin tek gecesinin bile gereksiz olduğunu ifade etti.
Fransa tarihinde 1958’den bu yana hapiste yatan ilk eski cumhurbaşkanı olan Sarkozy, cezasını temyiz süreci sonuçlanmadan çekmeye başladı.
Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. 2007 seçim kampanyası sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman aldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.
Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de verdiği kararda Sarkozy’yi suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer suçlardan ise (pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, yasa dışı kampanya finansmanı) beraat etti.
Sarkozy’nin cezası, temyiz süreci tamamlanmadan uygulanması kararlaştırıldı; yalnızca cezaevi içinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılabilecek.