https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/fransa-tarihinde-bir-ilk-eski-cumhurbaskani-nicolas-sarkozy-hapse-girdi-1100356203.html

Fransa tarihinde bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi

Fransa tarihinde bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi

Sputnik Türkiye

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı finansmanla yürütmek suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası aldı. Sarkozy... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T12:39+0300

2025-10-21T12:39+0300

2025-10-21T12:39+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102955/99/1029559937_0:0:1641:924_1920x0_80_0_0_b211d0ef18004d865246f58294a13515.jpg

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını Libya’dan yasa dışı fonlarla finanse ettiği suçlamasıyla verilen 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere başkent Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girdi.'Bugün bir masum hapse atılıyor'Sarkozy, eşi Carla Bruni-Sarkozy ile birlikte evinden çıkarak polis aracına bindi ve cezaevine doğru yola çıktı. Yol boyunca destekçilerine el sallayan eski Cumhurbaşkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor” ifadelerini kullandı. Destekçileri, eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde ikamet ettiği konutun önünde toplandı.Diğer mahkumlardan izole olacakYerel basına göre, Sarkozy cezaevinde tek kişilik, pencereli ve 11 metrekarelik bir hücrede tutulacak. Cezaevi müdürü, Sarkozy’nin diğer mahkumlardan izole olacağını ve günlük yürüyüş ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir alana erişiminin olacağını belirtti.Cezaevine girmesinin hemen ardından serbest bırakılması için başvuru yapıldıSarkozy’nin avukatı Christophe Ingrain, eski liderin serbest bırakılması için hızlı bir başvuru yaptıklarını söyledi ve müvekkilinin tek gecesinin bile gereksiz olduğunu ifade etti.Fransa tarihinde 1958’den bu yana hapiste yatan ilk eski cumhurbaşkanı olan Sarkozy, cezasını temyiz süreci sonuçlanmadan çekmeye başladı.Ne olmuştu?Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. 2007 seçim kampanyası sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı finansman aldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de verdiği kararda Sarkozy’yi suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer suçlardan ise (pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, yasa dışı kampanya finansmanı) beraat etti.Sarkozy’nin cezası, temyiz süreci tamamlanmadan uygulanması kararlaştırıldı; yalnızca cezaevi içinde mahkemeye itiraz başvurusu yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/1100334062.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nicolas sarkozy, eski fransa cumhurbaşkanı, la santé cezaevi, libya davası, 2007 seçim kampanyası, yasa dışı finansman, fransa hapiste cumhurbaşkanı, sarkozy hapis cezası, carla bruni, fransa siyaseti