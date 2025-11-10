ABD basını: Kuzey Akım soruşturması sonucunda Kiev'in Avrupa'dan aldığı destek kesilebilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-basini-kuzey-akim-sorusturmasi-sonucunda-kievin-avrupadan-aldigi-destek-kesilebilir-1100866272.html

Kuzey Akım'daki saldırılarla ilgili soruşturmanın Avrupa'yı ikiye böldüğüne dikkat çeken WSJ, Kiev'e desteğin sonlanabileceği öngörüsünde bulundu. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlara ilişkin 3 yıldır devam eden soruşturmanın sonuçlarının Avrupa'yı ikiye böldüğünü yazdı.Alman soruşturmacıların saldırılardan Kiev rejimini sorumlu tuttuğunun altını çizen gazete, Ukrayna'ya verilen desteğin kesilebileceğini belirtti.Kuzey Akım'daki sabotajlarla ilgili adli sürecin Ukrayna ile Kiev'in en büyük mali destekçisi ve özellikle hava savunması olmak üzere en çok talep gören askeri sistemlerin tedarikçisi olan Almanya arasındaki ilişkileri daha da gereceğini aktaran WSJ, "Alman emniyeti, savcılığı ve davayı takip eden diğer yetkililer, Ukrayna'ya bir dava açtı. Ukraynalı bir askeri birliğin, dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzjnıy'ın doğrudan komutası altında gerçekleştirdiği saldırılara dair net bir tablo oluşturuldu" ifadelerini kullandı.3 yıl boyunca her sabah Berlin yakınlarındaki Potsdam'da emniyet binasında toplanarak soruşturmayı sürdüren dedektiflerin 3 Ukraynalı özel kuvvetler personeli ve 4 veteran denizci asker için tutuklama emri çıkarılmasını sağladığını aktaran davaya yakın kaynaklar, sabotajcıların amacının, Rusya'nın petrol gelirlerini azaltmak ve Almanya ile ekonomik bağlarını zayıflatmak olduğunu vurguladı.Patlamaların üzerinden 3 yıl geçtiRusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti.Batı medyası, sabotajın ‘Ukrayna yanlısı bir grup’ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı. Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta su altında kullanılmaya uygun oktojen patlayıcı kalıntılarının bulunduğu belirtilmişti.Yatın, 2016 yılında kurulan ve iki Ukraynalı adına kayıtlı olan Varşova merkezli Feeria Lwowa şirketi tarafından kiralandığı ifade edilirken Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Vladimir Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Ayrıca zanlının, evli çift olan Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adında suç ortaklarının da bulunduğu öne sürülmüştü.WSJ gazetesi, Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili yürüttüğü soruşturmanın eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve yardımcıları üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti. Haberde ayrıca CIA'in, Vladimir Zelenskiy'den sabotaj emrini iptal etmesini talep ettiği, Zelenskiy'in bunu kabul ettiği ancak Zalujnıy'ın emre itaat etmediği iddia edilmişti.Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştıKuzey Akım boru hatlarına saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.Kremlin'in talepleri reddediliyorRusya Başsavcılığı, saldırılar hakkında uluslararası terörizm davası açmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akımı patlamalarıyla ilgili olarak defalarca bilgi talep ettiğini ancak hiçbir zaman bilgi alamadığını vurgulamıştı.

