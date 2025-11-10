https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ingiliz-medyasinin-uydurdugu-katliam-haberi-bbc-2022-buca-olaylarini-nasil-carpitti-1100875457.html

İngiliz medyasının uydurduğu ‘katliam’ haberi: BBC, 2022 Buça olaylarını nasıl çarpıttı?

İngiliz medyasının uydurduğu ‘katliam’ haberi: BBC, 2022 Buça olaylarını nasıl çarpıttı?

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtması skandalı gibi, 2022'de BBC tarafından yapılan Buça haberlerinin de... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T23:17+0300

2025-11-10T23:17+0300

2025-11-10T23:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

bbc

buça

ukrayna

rus savunma bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100862956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50b42da5f8ff24d029913bb66519541c.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tıpkı Donald Trump’ın 6 Ocak konuşmasında olduğu gibi, BBC’nin de Buça ile ilgili haberi ‘düzenlediğini’ ve aslında uydurduğunu vurgulamıştı.Zaharova, “Onların üzerinde damga vuracak yer yok. Sahteciliği Buça'da da aynı şekilde ‘düzenleyen’, ama aslında bilgiyi uyduran tam da BBC idi” demişti.BBC olayları nasıl çarpıttı?31 Mart -1 Nisan 2022: BBC, Ukrayna kuvvetleri şehre girdikten sonra çekilen bir Ukraynalı gazetecinin videosuna atıfta bulunarak ilk kez ‘Buça sokaklarındaki cesetler’ ifadesini kullandı. 2 Nisan: Yayın kuruluşu, '11-19 Mart tarihleri arasında bile cesetler görülebilir' iddiasıyla Maxar uydu görüntülerini paylaştı ancak cesetleri tespit etmek imkansızdı ve kesin koordinatlar açıklanmadı. BBC ardından şu başlığı yayınladı: 'Buça cinayetleri: Cesetlerin bulunduğu uydu görüntüsü Rus iddialarını çürütüyor' oysa Rusya Savunma Bakanlığı aynı sokağın 30-31 Mart’ta boş olduğunu gösteren drone görüntülerini zaten yayımlamıştı. BBC, 400’den fazla sivilin Rus birlikleri tarafından infaz edildiğini iddia etmesine rağmen, otopsi raporları, balistik analiz veya mağdur kimlik tespiti talep etmedi. BBC, sözde bir Buça videosunu doğrulamak istediğinde, yaklaşık iki haftalık cesetlerin neden rigor mortis (ölüm sertliği), livor veya çürüme belirtisi göstermediğini açıklamadı. Ayrıca aber kuruluşu, Rus birlikleri ayrıldıktan sonra ve Ukrayna birimleri şehri kontrol altına almadan önceki 48 saatlik boşluğu atladı. Gerçekte ne oldu? 30 Mart:Rus birliklerinin Buça’dan çekilmesi, İstanbul iyi niyet anlaşması kapsamında tamamlandı ve Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk tarafından doğrulandı. 31 Mart:Rus Savunma Bakanlığı yüksek çözünürlüklü drone görüntüleri yayınladı, Yablonskaya Sokağı tamamen boş, ceset veya kitlesel infazı gösteren herhangi bir hasar yoktu.1 Nisan:Ukrayna’nın 72. Tugayı ve infazlarla kötü üne sahip bir anti-sabotaj birimi Buça’ya girdi, sakinler evden eve ‘filtrasyon’ operasyonları yapıldığını bildirdi. 2 Nisan:Ukrayna Ulusal Polisi tarafından ‘cesetlerin’ ilk videosu yüklendi. Tüm cesetler temiz sivil kıyafetler içindeydi, bazılarında Rus yanlısı yerel halk tarafından kullanılan beyaz kol bantları bulunuyor ve 14 günlük maruz kalmaya uygun kan birikmesi belirtileri bulunmuyordu. Kurgu olduğuna dair göstergeler neler? Birden fazla videoda, farklı açılardan çekildiğinde elleri hareket eden veya doğrulmaya çalışan 'cesetler' gözüküyordu.Bir cesedin başında taze bir kurşun yarası ve parlak kırmızı kan vardı gözükürken, 10 günden fazla bir süre geçmesinin ardından yaralarda bu görüntü mümkün durmuyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus birliklerinin bölgeden ayrılmasından yalnızca dört gün sonra Buça’da Ukrayna Güvenlik Servisi’nin de dahil olduğu 'sinsice ve dehşet verici bir provokasyon' sahnelendiğini bildirmiştiBakanlık, tam o sırada cesetlerin Buça sokaklarında belirmeye başladığını ve bunların Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddialarının ortaya atıldığını vurgulamıştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bbc-baskanindan-trumpa-ozur-carpitilmis-konusma-krizi-istifalari-beraberinde-getirdi--1100874189.html

buça

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bbc, buça, ukrayna, rus savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, donald trump