BBC Başkanı’ndan Trump’a özür: Çarpıtılmış konuşma krizi istifaları beraberinde getirdi
BBC Başkanı’ndan Trump’a özür: Çarpıtılmış konuşma krizi istifaları beraberinde getirdi
Sputnik Türkiye
BBC Yönetim Kurulu Başkanı Shah, ABD Başkanı Trump ile ilgili belgeselde konuşmasının çarpıtılması nedeniyle özür diledi.
BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, kurumun Panorama adlı belgesel programında ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmasının, şiddete teşvik izlenimi oluşturacak şekilde çarpıtıldığını kabul ederek özür diledi.Shah, parlamentonun Kültür, Medya ve Spor Komitesi’ne gönderdiği ve parlamento sitesinde yayımlanan mektubunda, "Yapılan değerlendirme sonucunda konuşmanın kurgulanma şeklinin doğrudan şiddet çağrısı yapıldığı izlenimini verdiğini kabul ediyoruz. BBC, bu yanlış değerlendirme için özür diliyor" ifadelerini kullandı.Shah ayrıca, konuşmanın çarpıtıldığının tespit edilmesinin ardından kurumun daha resmi bir tepki vermesi gerektiğini kabul etti ancak sorunun kasıtlı olarak gizlendiği yönündeki suçlamaları reddetti. Shah, ayrıca tespit edilen tüm hatalı içeriklerin yeniden düzenleneceğini de belirtti.Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı.BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunmuştu.Yayın kuruluşunun internet sitesinde, "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verilmişti.
21:45 10.11.2025
BBC Yönetim Kurulu Başkanı Shah, ABD Başkanı Trump ile ilgili belgeselde konuşmasının çarpıtılması nedeniyle özür diledi.
BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, kurumun Panorama adlı belgesel programında ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmasının, şiddete teşvik izlenimi oluşturacak şekilde çarpıtıldığını kabul ederek özür diledi.
Shah, parlamentonun Kültür, Medya ve Spor Komitesi’ne gönderdiği ve parlamento sitesinde yayımlanan mektubunda, "Yapılan değerlendirme sonucunda konuşmanın kurgulanma şeklinin doğrudan şiddet çağrısı yapıldığı izlenimini verdiğini kabul ediyoruz. BBC, bu yanlış değerlendirme için özür diliyor" ifadelerini kullandı.
Shah ayrıca, konuşmanın çarpıtıldığının tespit edilmesinin ardından kurumun daha resmi bir tepki vermesi gerektiğini kabul etti ancak sorunun kasıtlı olarak gizlendiği yönündeki suçlamaları reddetti. Shah, ayrıca tespit edilen tüm hatalı içeriklerin yeniden düzenleneceğini de belirtti.
Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunmuştu.

Yayın kuruluşunun internet sitesinde, "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verilmişti.
