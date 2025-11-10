https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/rusya-disisleri-bbcnin-uzerinde-damga-koyacak-yer-yok-1100857687.html

Rusya Dışişleri: BBC’nin üzerinde damga koyacak yer yok

Rusya Dışişleri: BBC'nin üzerinde damga koyacak yer yok

Sputnik Türkiye

10.11.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, BBC Genel Müdürü Tim Davie’in, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatılan belgeselde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifa etmesini değerlendirdi.Zaharova, “Onların üzerinde damga vuracak yer yok. Sahteciliği Buça'da da aynı şekilde ‘düzenleyen’, ama aslında bilgiyi uyduran tam da BBC idi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:The Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı. Gelen eleştiriler üzerine BBC Genel Müdürü Tim Davie ve CEO Deborah Turness istifalarını sunmuştu.

