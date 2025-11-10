Türkiye
Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?
Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?
10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Türkiye genelinde Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri düzenlenecek. Ancak, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleriyle geçecek.Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise "10 Kasım resmi tatil mi, bankalar açık mı?" sorusu oldu.Yasal düzenlemeye göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil kapsamına girmiyor.2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 10 Kasım yalnızca "anma günü" statüsünde bulunuyor.Dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü;2025 resmi tatil takvimi açıklandıYeni yıl yaklaşırken 2025 resmi tatil günleri de merak konusu oldu.İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi:Yılbaşı: 1 Ocak 2025 ÇarşambaRamazan Bayramı Arife: 29 Mart 2025 Cumartesi (öğleden sonra)Ramazan Bayramı: 30 Mart – 1 Nisan 202523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: PazartesiKurban Bayramı Arife: 5 Haziran 2025 Perşembe (öğleden sonra)Kurban Bayramı: 6 – 9 Haziran 202515 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Salı30 Ağustos Zafer Bayramı: Cumartesi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Çarşamba
Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

Abone ol
10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Türkiye genelinde Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri düzenlenecek. Ancak, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince 10 Kasım resmi tatil değil. Bankalar, kamu kurumları ve özel sektör normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleriyle geçecek.
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise “10 Kasım resmi tatil mi, bankalar açık mı?” sorusu oldu.
Yasal düzenlemeye göre, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil kapsamına girmiyor.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, 10 Kasım yalnızca “anma günü” statüsünde bulunuyor.
Dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü;
Bankalar,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Okullar ve
Özel sektör işletmeleri
normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

2025 resmi tatil takvimi açıklandı

Yeni yıl yaklaşırken 2025 resmi tatil günleri de merak konusu oldu.

İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi:

Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife: 29 Mart 2025 Cumartesi (öğleden sonra)
Ramazan Bayramı: 30 Mart – 1 Nisan 2025
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Pazartesi
Kurban Bayramı Arife: 5 Haziran 2025 Perşembe (öğleden sonra)
Kurban Bayramı: 6 – 9 Haziran 2025
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Salı
30 Ağustos Zafer Bayramı: Cumartesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Çarşamba
