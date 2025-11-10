https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bugun-bankalar-acik-mi-calisiyor-mu-kapali-mi-1100856508.html

Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Türkiye genelinde Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri düzenlenecek. Ancak, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleriyle geçecek.Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise “10 Kasım resmi tatil mi, bankalar açık mı?” sorusu oldu.Yasal düzenlemeye göre, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil kapsamına girmiyor.2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, 10 Kasım yalnızca “anma günü” statüsünde bulunuyor.Dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü;2025 resmi tatil takvimi açıklandıYeni yıl yaklaşırken 2025 resmi tatil günleri de merak konusu oldu.İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi:Yılbaşı: 1 Ocak 2025 ÇarşambaRamazan Bayramı Arife: 29 Mart 2025 Cumartesi (öğleden sonra)Ramazan Bayramı: 30 Mart – 1 Nisan 202523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: PazartesiKurban Bayramı Arife: 5 Haziran 2025 Perşembe (öğleden sonra)Kurban Bayramı: 6 – 9 Haziran 202515 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Salı30 Ağustos Zafer Bayramı: Cumartesi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Çarşamba

2025

