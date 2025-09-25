https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/ikinci-el-otomobil-piyasasi-raporu-yayimlandi-agustos-ayinda-arac-satisi-hizlandi-1099646692.html
İkinci el otomobil piyasası raporu yayımlandı: Ağustos ayında araç satışı hızlandı
İkinci el otomobil piyasası raporu yayımlandı: Ağustos ayında araç satışı hızlandı
Sputnik Türkiye
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), ikinci el otomobil piyasasına ilişkin hazırladığı 'Otomobil Piyasası Görünümü'... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T00:56+0300
2025-09-25T00:56+0300
2025-09-25T00:56+0300
ekonomi̇
araba
i̇kinci el araba satıcısı
spor araba
klasik araba
yerli araba
benzin
dizel
lpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1a/1066214496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_949d534bd8bb05b3e90daa58b1efb832.jpg
BETAM’ın yayımladığı rapora göre, ağustosta ikinci el otomobil piyasasında talep artarken ilanların satışa dönüşme süresi kısaldı.Rapora göre, ağustos ayında otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4, bir önceki aya göre ise yüzde 0.7 arttı. Arabam.com’daki satılık otomobil ilanlarının yayında kaldığı süre ise geçen aya kıyasla 3.2 gün azalarak 19.8 güne geriledi, bu durum piyasadaki hızlı el değiştirmeyi gösterdi.Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatları makroekonomik koşullarla uyumlu bir seyir izlerken, reel fiyatlardaki yıllık değişim ağustosta yüzde -11.1 oldu. Yakıt türlerine göre ortalama otomobil fiyatları benzinli araçlarda 1 milyon 273 bin TL, benzin & LPG türünde 538 bin 302 TL, dizelde 1 milyon 15 bin TL, hibritte 2 milyon 354 bin TL ve elektriklide 3 milyon 642 bin TL olarak kaydedildi.Rapora göre otomobil talep endeksi temmuz ve ağustosta güçlü bir artış gösterdi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise yüzde 24.9 seviyesinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/sifir-faizli-arac-kredisi-almak-mumkun-mi-iste-15-milyon-tlye-kadar-odeme-sunan-araba-modelleri-1096114112.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1a/1066214496_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_541f7c0aff9bc0b75f3ad96d4177a006.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
araba, i̇kinci el araba satıcısı, spor araba, klasik araba, yerli araba, benzin, dizel, lpg
araba, i̇kinci el araba satıcısı, spor araba, klasik araba, yerli araba, benzin, dizel, lpg
İkinci el otomobil piyasası raporu yayımlandı: Ağustos ayında araç satışı hızlandı
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), ikinci el otomobil piyasasına ilişkin hazırladığı 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporunu yayımladı. Otomobil ilanlarının yayında kaldığı süre geçen aya kıyasla 3.2 gün azalarak 19.8 güne geriledi.
BETAM’ın yayımladığı rapora göre, ağustosta ikinci el otomobil piyasasında talep artarken ilanların satışa dönüşme süresi kısaldı.
Rapora göre, ağustos ayında otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4, bir önceki aya göre ise yüzde 0.7 arttı. Arabam.com’daki satılık otomobil ilanlarının yayında kaldığı süre ise geçen aya kıyasla 3.2 gün azalarak 19.8 güne geriledi, bu durum piyasadaki hızlı el değiştirmeyi gösterdi.
Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatları makroekonomik koşullarla uyumlu bir seyir izlerken, reel fiyatlardaki yıllık değişim ağustosta yüzde -11.1 oldu. Yakıt türlerine göre ortalama otomobil fiyatları benzinli araçlarda 1 milyon 273 bin TL, benzin & LPG türünde 538 bin 302 TL, dizelde 1 milyon 15 bin TL, hibritte 2 milyon 354 bin TL ve elektriklide 3 milyon 642 bin TL olarak kaydedildi.
Rapora göre otomobil talep endeksi temmuz ve ağustosta güçlü bir artış gösterdi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise yüzde 24.9 seviyesinde gerçekleşti.