https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-yuksek-mahkemesi-escinsel-evlilik-kararinin-iptalini-reddetti-1100868593.html
ABD Yüksek Mahkemesi, eşcinsel evlilik kararının iptalini reddetti
ABD Yüksek Mahkemesi, eşcinsel evlilik kararının iptalini reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, Kentucky eyaletinde görev yapmış eski bir memurun, 2015 yılında eşcinsel evlilikleri ülke genelinde yasal hale getiren tarihi kararı bozma talebini reddetti.
2025-11-10T18:08+0300
2025-11-10T18:08+0300
2025-11-10T18:42+0300
dünya
abd
eşcinsel evlilik
davis
haberler
abd
kentucky
yüksek mahkeme
abd anayasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100867970_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1a3192c01774d8a1c4736176e78b63e.jpg
Toplam 9 üyeden oluşan Yüksek Mahkeme, Kim Davis adlı eski memurun temyiz başvurusunu kabul etmedi.2015’ten beri evlilik cüzdanı vermemiştiDavis, Apostolik Hristiyan inancını gerekçe göstererek, 2015'te verilen Obergefell v. Hodges kararının ardından hiçbir çifte evlilik cüzdanı vermemişti. Bu karar, ABD Anayasası'nın 'eşit koruma ve adil yargılanma güvenceleri kapsamında eşcinsel evliliği anayasal bir hak olarak' tanımıştı.Davis, dini inanç özgürlüğü hakkının kendisini sorumluluktan koruması gerektiğini savunarak alt mahkeme kararlarına itiraz etmişti. Obergefell kararı nedir? Eşcinsel evliliğin önünü açan Obergefell kararı, ABD’de haklar açısından tarihi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Karar 5’e karşı 4 oyla alınmış, o dönem kilit rolü oynayan Yargıç Anthony Kennedy, eşcinsel çiftlerin ‘medeniyetin en eski kurumlarından birine dahil olma hakkından mahrum bırakılmaması gerektiğini’ söylemiş “Anayasa, bu eşit onuru onlara tanımaktadır” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/vatikan-sartli-olarak-izin-verdi-escinsel-erkekler-rahip-olabilecek-1092573646.html
davis
abd
kentucky
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100867970_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f6fb5db2fa478e933086a5875058d3dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, yüksek mahkeme, eşcinsel evlilik, yasalar, haberler, son dakika, haberler
abd, yüksek mahkeme, eşcinsel evlilik, yasalar, haberler, son dakika, haberler
ABD Yüksek Mahkemesi, eşcinsel evlilik kararının iptalini reddetti
18:08 10.11.2025 (güncellendi: 18:42 10.11.2025)
ABD Yüksek Mahkemesi, Kentucky eyaletinde görev yapmış eski bir memurun, 2015 yılında eşcinsel evlilikleri ülke genelinde yasal hale getiren tarihi kararı bozma talebini reddetti. Kararın iptali halinde, eyaletlerin eşcinsel evlilikleri yeniden yasaklamasının önü açılacaktı.
Toplam 9 üyeden oluşan Yüksek Mahkeme, Kim Davis adlı eski memurun temyiz başvurusunu kabul etmedi.
2015’ten beri evlilik cüzdanı vermemişti
Davis, Apostolik Hristiyan inancını gerekçe göstererek, 2015'te verilen Obergefell v. Hodges kararının ardından hiçbir çifte evlilik cüzdanı vermemişti.
Bu karar, ABD Anayasası'nın 'eşit koruma ve adil yargılanma güvenceleri kapsamında eşcinsel evliliği anayasal bir hak olarak' tanımıştı.
Davis, dini inanç özgürlüğü hakkının kendisini sorumluluktan koruması gerektiğini savunarak alt mahkeme kararlarına itiraz etmişti.
Ancak mahkemeler, bu savunmayı reddetti ve Davis’in bir eşcinsel çiftin evlenme hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle 360 bin dolardan fazla tazminat ve hukuk masrafı
ödemesine hükmetti.
Eşcinsel evliliğin önünü açan Obergefell kararı, ABD’de haklar açısından tarihi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
Karar 5’e karşı 4 oyla alınmış, o dönem kilit rolü oynayan Yargıç Anthony Kennedy, eşcinsel çiftlerin ‘medeniyetin en eski kurumlarından birine dahil olma hakkından mahrum bırakılmaması gerektiğini’ söylemiş “Anayasa, bu eşit onuru onlara tanımaktadır” ifadelerini kullanmıştı.