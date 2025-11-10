https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-yuksek-mahkemesi-escinsel-evlilik-kararinin-iptalini-reddetti-1100868593.html

ABD Yüksek Mahkemesi, eşcinsel evlilik kararının iptalini reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Kentucky eyaletinde görev yapmış eski bir memurun, 2015 yılında eşcinsel evlilikleri ülke genelinde yasal hale getiren tarihi kararı bozma talebini reddetti.

2025-11-10T18:08+0300

2025-11-10T18:08+0300

2025-11-10T18:42+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100867970_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1a3192c01774d8a1c4736176e78b63e.jpg

Toplam 9 üyeden oluşan Yüksek Mahkeme, Kim Davis adlı eski memurun temyiz başvurusunu kabul etmedi.2015’ten beri evlilik cüzdanı vermemiştiDavis, Apostolik Hristiyan inancını gerekçe göstererek, 2015'te verilen Obergefell v. Hodges kararının ardından hiçbir çifte evlilik cüzdanı vermemişti. Bu karar, ABD Anayasası'nın 'eşit koruma ve adil yargılanma güvenceleri kapsamında eşcinsel evliliği anayasal bir hak olarak' tanımıştı.Davis, dini inanç özgürlüğü hakkının kendisini sorumluluktan koruması gerektiğini savunarak alt mahkeme kararlarına itiraz etmişti. Obergefell kararı nedir? Eşcinsel evliliğin önünü açan Obergefell kararı, ABD’de haklar açısından tarihi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Karar 5’e karşı 4 oyla alınmış, o dönem kilit rolü oynayan Yargıç Anthony Kennedy, eşcinsel çiftlerin ‘medeniyetin en eski kurumlarından birine dahil olma hakkından mahrum bırakılmaması gerektiğini’ söylemiş “Anayasa, bu eşit onuru onlara tanımaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

2025

