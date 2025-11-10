https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-ordusu-dogu-pasifikte-2-tekneye-saldiri-duzenledi-6-kisi-oldu-1100867698.html
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te 2 tekneye saldırı düzenledi: 6 kişi öldü
ABD ordusu, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in açıklamasına göre 9 Kasım 2025'te pazar günü Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik yeni bir saldırı düzenledi. İki ayrı tekneye yapılan saldırılarda altı kişi hayatını kaybetti.Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada ordunun ‘belirlenmiş terör örgütleri tarafından işletildiği’ belirtilen iki tekneyi vurduğunu yazdı ancak mürettebatın hangi örgütlerle bağlantılı olduğuna dair bilgi vermedi.Hegseth açıklamasında, "İstihbaratımız bu teknelerin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu, uyuşturucu taşıdıklarını ve Doğu Pasifik’te bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında ilerlediklerini tespit etti" ifadelerini kullandı.Şu ana kadar 76 kişi öldüWashington yönetimi, ABD’ye uyuşturucu akışını durdurmayı amaçlayan bu operasyon kapsamında şimdiye kadar 19 hava saldırısında 20 teknenin imha edildiğini ve 76 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.Bu saldırılardan sadece üç kişi sağ kurtuldu. Kurtulanlardan ikisi kısa süreliğine ABD Donanması tarafından gözaltına alındıktan sonra ülkelerine gönderildi. Üçüncüsünün ise Meksika Donanması tarafından yapılan arama çalışmalarına rağmen öldüğü tahmin ediliyor.
17:45 10.11.2025 (güncellendi: 17:46 10.11.2025)
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in paylaştığı bir videodan alınan bu ekran görüntüsünde, bir füze tarafından vurulmadan hemen önce bir tekne görülüyor.
