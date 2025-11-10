https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-ordusu-dogu-pasifikte-2-tekneye-saldiri-duzenledi-6-kisi-oldu-1100867698.html

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te 2 tekneye saldırı düzenledi: 6 kişi öldü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te 2 tekneye saldırı düzenledi: 6 kişi öldü

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in paylaştığı bir videodan alınan bu ekran görüntüsünde, bir füze tarafından vurulmadan hemen önce bir tekne görülüyor. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T17:45+0300

2025-11-10T17:45+0300

2025-11-10T17:46+0300

dünya

abd

pasifik

saldırı

haberler

pete hegseth

abd

x

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100867334_1:0:378:212_1920x0_80_0_0_53f88846082849b0ffa31576e882022c.png

ABD ordusu, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in açıklamasına göre 9 Kasım 2025'te pazar günü Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik yeni bir saldırı düzenledi. İki ayrı tekneye yapılan saldırılarda altı kişi hayatını kaybetti.Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada ordunun ‘belirlenmiş terör örgütleri tarafından işletildiği’ belirtilen iki tekneyi vurduğunu yazdı ancak mürettebatın hangi örgütlerle bağlantılı olduğuna dair bilgi vermedi.Hegseth açıklamasında, "İstihbaratımız bu teknelerin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu, uyuşturucu taşıdıklarını ve Doğu Pasifik’te bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında ilerlediklerini tespit etti" ifadelerini kullandı.Şu ana kadar 76 kişi öldüWashington yönetimi, ABD’ye uyuşturucu akışını durdurmayı amaçlayan bu operasyon kapsamında şimdiye kadar 19 hava saldırısında 20 teknenin imha edildiğini ve 76 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.Bu saldırılardan sadece üç kişi sağ kurtuldu. Kurtulanlardan ikisi kısa süreliğine ABD Donanması tarafından gözaltına alındıktan sonra ülkelerine gönderildi. Üçüncüsünün ise Meksika Donanması tarafından yapılan arama çalışmalarına rağmen öldüğü tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/maduro-dunyanin-en-buyuk-petrol-rezervine-sahip-oldugumuz-icin-bizi-hedef-aliyorlar-1100662183.html

pasifik

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pasifik, saldırı, haberler, pete hegseth, abd, x