https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/maduro-dunyanin-en-buyuk-petrol-rezervine-sahip-oldugumuz-icin-bizi-hedef-aliyorlar-1100662183.html
Maduro: Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar
Maduro: Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerine tepki göstererek, Washington’un asıl amacının ülkesinin doğal... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T10:17+0300
2025-11-01T10:17+0300
2025-11-01T10:17+0300
dünya
abd
venezüella
washington
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_8c26fc4b71c367fce70c443f17b8d108.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesinde artan askeri hareketliliğine tepki gösterdi. Başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda düzenlenen “Barışı Savunmak İçin Büyük Karayipler Parlamenter Buluşması”nda konuşan Maduro, ABD’nin Venezüella’yı hedef almasının nedeninin ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar olduğunu belirtti.“Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar” diyen Maduro, Venezüella’nın 30 milyon hektarlık ekilebilir arazisi, stratejik konumu ve doğal gaz zenginliği nedeniyle “emperyalist planların odağı haline getirildiğini” savundu.ABD’nin uluslararası medyayı manipüle ettiğini öne süren Maduro, “Venezüella’ya karşı bir savaşı meşrulaştırmak için bir anlatı dayatmak istiyorlar. Rejim değişikliğine zemin hazırlamak ve ülkenin muazzam doğal zenginliklerini yağmalamak için bir plan yürütüyorlar. Gerçek şu ki Venezüella masumdur. Bize karşı yapılan her şey bir savaşı ve rejim değişikliğini hedefliyor” ifadelerini kullandı.Maduro, ülkesinin barış ve egemenlik içinde yaşamak istediğini vurgulayarak Latin Amerika ülkelerine dayanışma çağrısı yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesiBP Statistical Review of World Energy, U.S. Energy Information Administration (EIA) ve OPEC verilerine göre:Ancak Venezüella’nın petrolünün büyük bölümü ağır ve yüksek sülfür oranlı ham petroldür. Bu nedenle çıkarılması ve işlenmesi çok daha maliyetlidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/kolombiya-abdnin-karayiplerdeki-saldirilarinin-durdurulmasi-icin-bmye-onerge-sunmaya-hazirlaniyor-1100661584.html
venezüella
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_85ec0dd10270018db9b5cbb41d23e4c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezüella, washington, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd, venezüella, washington, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
Maduro: Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerine tepki göstererek, Washington’un asıl amacının ülkesinin doğal zenginliklerini ele geçirmek olduğunu söyledi. Maduro, 'Eğer bu kadar stratejik ve zengin bir ülke olmasaydık, adımızı bile anmazlardı' dedi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesinde artan askeri hareketliliğine tepki gösterdi. Başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda düzenlenen “Barışı Savunmak İçin Büyük Karayipler Parlamenter Buluşması”nda konuşan Maduro, ABD’nin Venezüella’yı hedef almasının nedeninin ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar olduğunu belirtti.
“Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar” diyen Maduro, Venezüella’nın 30 milyon hektarlık ekilebilir arazisi, stratejik konumu ve doğal gaz zenginliği nedeniyle “emperyalist planların odağı haline getirildiğini” savundu.
ABD’nin uluslararası medyayı manipüle ettiğini öne süren Maduro, “Venezüella’ya karşı bir savaşı meşrulaştırmak için bir anlatı dayatmak istiyorlar. Rejim değişikliğine zemin hazırlamak ve ülkenin muazzam doğal zenginliklerini yağmalamak için bir plan yürütüyorlar. Gerçek şu ki Venezüella masumdur. Bize karşı yapılan her şey bir savaşı ve rejim değişikliğini hedefliyor” ifadelerini kullandı.
Maduro, ülkesinin barış ve egemenlik içinde yaşamak istediğini vurgulayarak Latin Amerika ülkelerine dayanışma çağrısı yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Latin Amerikalı ve Karayipli kardeşlerimiz bilmelidir ki Venezüella’nın bağımsızlık, egemenlik ve barış hakkı için verdiği mücadele tüm Amerika kıtamızın mücadelesidir. Zaferimiz, tüm Amerika’nın zaferi olacaktır. Emperyalist yalanlara karşı barış diyoruz.
Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi
BP Statistical Review of World Energy, U.S. Energy Information Administration (EIA) ve OPEC verilerine göre:
Venezüella’nın kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 303 milyar varil
düzeyindedir.
Bu miktar, Suudi Arabistan
, Kanada
, İran
ve Irak
gibi ülkelerin rezervlerinden daha fazladır.
Ancak Venezüella’nın petrolünün büyük bölümü ağır ve yüksek sülfür oranlı ham petroldür. Bu nedenle çıkarılması ve işlenmesi çok daha maliyetlidir.