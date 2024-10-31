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Kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı
Kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da yaşayan 6 yaşındaki Y.A. isimli çocuk babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması nedeniyle yandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yüzünde... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması sonucu 6 yaşındaki çocuğun yüzü yandı.30 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşen olayda babası ile deney yapan çocuk yandı. Deney sırasında kolonya şişesinin alev alması nedeniyle Y.A. isimli 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yüzünde ikinci derece yanık oluşurken Çam ve Sakura Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kolonya deneyi nedir?Kavanoza kolonya dökülerek yakılması sonucu içindeki hava alınır. Ardından su dolu kaseye ters koyulan kavanoz hava basıncı nedeniyle su ile dolar.
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kolonya deneyi, deney yaparken yanan çocuk
kolonya deneyi, deney yaparken yanan çocuk

Kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı

18:49 31.10.2024 (güncellendi: 18:56 31.10.2024)
© AAYargıtay kolonyayı silah saydı
Yargıtay kolonyayı silah saydı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA
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Tekirdağ'da yaşayan 6 yaşındaki Y.A. isimli çocuk babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması nedeniyle yandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yüzünde ikinci dereceden yanık oluşurken hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması sonucu 6 yaşındaki çocuğun yüzü yandı.
30 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşen olayda babası ile deney yapan çocuk yandı. Deney sırasında kolonya şişesinin alev alması nedeniyle Y.A. isimli 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yüzünde ikinci derece yanık oluşurken Çam ve Sakura Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kolonya deneyi nedir?

Kavanoza kolonya dökülerek yakılması sonucu içindeki hava alınır. Ardından su dolu kaseye ters koyulan kavanoz hava basıncı nedeniyle su ile dolar.
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