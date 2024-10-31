https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kolonya-deneyi-yapan-cocugun-yuzu-yandi-1089898473.html
Kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı
Kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da yaşayan 6 yaşındaki Y.A. isimli çocuk babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması nedeniyle yandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yüzünde... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T18:49+0300
2024-10-31T18:49+0300
2024-10-31T18:56+0300
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Babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması sonucu 6 yaşındaki çocuğun yüzü yandı.30 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşen olayda babası ile deney yapan çocuk yandı. Deney sırasında kolonya şişesinin alev alması nedeniyle Y.A. isimli 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yüzünde ikinci derece yanık oluşurken Çam ve Sakura Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kolonya deneyi nedir?Kavanoza kolonya dökülerek yakılması sonucu içindeki hava alınır. Ardından su dolu kaseye ters koyulan kavanoz hava basıncı nedeniyle su ile dolar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bilim-kurguydu-gercek-oldu-norolojide-devrim-niteliginde-deney-ruya-goren-iki-insan-arasinda-1089053941.html
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kolonya deneyi, deney yaparken yanan çocuk
kolonya deneyi, deney yaparken yanan çocuk
Kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı
18:49 31.10.2024 (güncellendi: 18:56 31.10.2024)
Tekirdağ'da yaşayan 6 yaşındaki Y.A. isimli çocuk babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması nedeniyle yandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yüzünde ikinci dereceden yanık oluşurken hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması sonucu 6 yaşındaki çocuğun yüzü yandı.
30 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşen olayda babası ile deney yapan çocuk yandı. Deney sırasında kolonya şişesinin alev alması nedeniyle Y.A. isimli 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yüzünde ikinci derece yanık oluşurken Çam ve Sakura Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kavanoza kolonya dökülerek yakılması sonucu içindeki hava alınır. Ardından su dolu kaseye ters koyulan kavanoz hava basıncı nedeniyle su ile dolar.