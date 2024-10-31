https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kolonya-deneyi-yapan-cocugun-yuzu-yandi-1089898473.html

Kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı

Kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da yaşayan 6 yaşındaki Y.A. isimli çocuk babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması nedeniyle yandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yüzünde... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T18:49+0300

2024-10-31T18:49+0300

2024-10-31T18:56+0300

türkiye

kolonya

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Babası ile kolonya deneyi yaparken şişenin patlaması sonucu 6 yaşındaki çocuğun yüzü yandı.30 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşen olayda babası ile deney yapan çocuk yandı. Deney sırasında kolonya şişesinin alev alması nedeniyle Y.A. isimli 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yüzünde ikinci derece yanık oluşurken Çam ve Sakura Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kolonya deneyi nedir?Kavanoza kolonya dökülerek yakılması sonucu içindeki hava alınır. Ardından su dolu kaseye ters koyulan kavanoz hava basıncı nedeniyle su ile dolar.

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kolonya deneyi, deney yaparken yanan çocuk