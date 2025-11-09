https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/bbc-genel-muduru-davie-trumpin-konusmasinin-anlamini-carpitmasi-nedeniyle-istifa-etti-1100850347.html
BBC Genel Müdürü Davie, Trump'ın konuşmasının anlamını çarpıtması nedeniyle istifa etti
BBC Genel Müdürü Davie, Trump'ın konuşmasının anlamını çarpıtması nedeniyle istifa etti
Sputnik Türkiye
BBC Genel Müdürü Davie, ABD Başkanı Trump'ın Ocak 2021 konuşmasını çarpıtan sahte haber nedeniyle gelen eleştirilerin ardından istifa ettiğini duyurdu. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T23:16+0300
2025-11-09T23:16+0300
2025-11-09T23:16+0300
dünya
bbc
tim davie
haberler
donald trump
kongre binası
abd
beyaz saray
abd kongresi
the telegraph
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850191_0:11:802:462_1920x0_80_0_0_0542456d6f5e4f7f8055616b1c72e9b7.png
BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sundu.Yayın kuruluşunun internet sitesinde, "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verildi.Davie ise daha sonra yaptığı açıklamada BBC'nin genel olarak 'iyi durumda' olduğunu ancak 'bazı hatalar' yapıldığını ifade etti.The Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/burkina-faso-amerikanin-sesi-ve-bbc-yayinlarini-durdurdu-1083190996.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850191_88:0:716:471_1920x0_80_0_0_1c812875f99d4ebee694c6f19e281c07.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bbc, tim davie, haberler, donald trump, kongre binası, abd, beyaz saray, abd kongresi, the telegraph, bbc panorama, telegraph, abd, caroline levitt
bbc, tim davie, haberler, donald trump, kongre binası, abd, beyaz saray, abd kongresi, the telegraph, bbc panorama, telegraph, abd, caroline levitt
BBC Genel Müdürü Davie, Trump'ın konuşmasının anlamını çarpıtması nedeniyle istifa etti
BBC Genel Müdürü Davie, ABD Başkanı Trump'ın Ocak 2021 konuşmasını çarpıtan sahte haber nedeniyle gelen eleştirilerin ardından istifa ettiğini duyurdu.
BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sundu.
Yayın kuruluşunun internet sitesinde, "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verildi.
Davie ise daha sonra yaptığı açıklamada BBC'nin genel olarak 'iyi durumda' olduğunu ancak 'bazı hatalar' yapıldığını ifade etti.
The Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı.