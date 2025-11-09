https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/bbc-genel-muduru-davie-trumpin-konusmasinin-anlamini-carpitmasi-nedeniyle-istifa-etti-1100850347.html

BBC Genel Müdürü Davie, Trump'ın konuşmasının anlamını çarpıtması nedeniyle istifa etti

BBC Genel Müdürü Davie, ABD Başkanı Trump'ın Ocak 2021 konuşmasını çarpıtan sahte haber nedeniyle gelen eleştirilerin ardından istifa ettiğini duyurdu. 09.11.2025, Sputnik Türkiye

BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sundu.Yayın kuruluşunun internet sitesinde, "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verildi.Davie ise daha sonra yaptığı açıklamada BBC'nin genel olarak 'iyi durumda' olduğunu ancak 'bazı hatalar' yapıldığını ifade etti.The Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı.

