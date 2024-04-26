https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/burkina-faso-amerikanin-sesi-ve-bbc-yayinlarini-durdurdu-1083190996.html

Burkina Faso, 'Amerika'nın Sesi' ve 'BBC' yayınlarını durdurdu

Burkina Faso, 'Amerika'nın Sesi' ve 'BBC' yayınlarını durdurdu

Sputnik Türkiye

Burkina Faso, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ordusunun sivillere yönelik ihlallerle itham eden raporu sebebiyle Amerika'nın Sesi ve BBC'nin çalışmalarını iki... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T17:19+0300

2024-04-26T17:19+0300

2024-04-26T17:19+0300

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Burkina Faso İletişim Yüksek Konseyi, Amerika'nın Sesi ve BBC yayınlarını iki hafta süreyle durdurdu.Burkina Faso İletişim Üst Konseyi, ülkede yayın yapan iki uluslararası radyo ağı programlarının iki hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.İletişim Üst Konseyi, İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunun ordu aleyhinde kamu düzensizliği yaratabilecek 'kesin ve eğilimli' ifadeler içerdiğini belirterek Burkina Faso ordusu aleyhinde somut kanıtlar olmaksızın aceleci ve önyargılı beyanlarda bulunulduğu dile getirdi.Burkina Faso'nun İletişim Sözcüsü Tonssira Myrian Corine Sanou, diğer medya ağlarına da konuyla ilgili haber yapmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.Burkina Faso'nun geçici Devlet Başkanı İbrahim Traore daha önce Sputnik'e verdiği bir mülakatta, Burkina Faso'nun halkını 'aldatan' ve 'manipüle eden' medyaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini dile getirmişti.Ülke daha önce de bazı Fransız medya kuruluşlarının faaliyetlerini askıya almıştı. Burkina Faso'da 2023 yılında LCI, France24, Radio France Internationale ve Le Monde'nin de faaliyetleri durdurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240302/burkina-faso-disisleri-bakani-rusya-ile-olan-ortakligimizi-surdurecegiz--1081298316.html

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