Ukrayna’daki tüm termik santrallerin faaliyeti durdu
Ukrayna'daki tüm termik santrallerin faaliyeti durdu
Ukrayna enerji şirketi ‘Tsentrenergo’, ülkedeki tüm devlet termik santrallerinin faaliyetlerinin durduğunu duyurdu. 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T18:57+0300
2025-11-08T18:55+0300
Ukrayna devlet enerji şirketi ‘Tsentrenergo’, ülke genelindeki tüm devlet termik santrallerinde elektrik üretiminin tamamen durduğunu açıkladı. Şirket, Facebook’tan yaptığı açıklamada, Rusya’nın yoğun saldırıları sonucunda tüm üretim kapasitesini kaybettiklerini bildirdi.Açıklamada, Rusya’nın son saldırıları sonucu şirketin sahip olduğu tüm elektrik üretim kapasitesini kaybettiği belirtilerek, “Üretimi durdurduk. Şu anda üretim sıfır, tamamen sıfır!” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Rus saldırıları sonucunda hasar alan santrallerin günlerce süren onarımlarının ardından tekrar vurulduğu belirtilerek, “Bu, savaşın başlangıcından bu yana termik santrallerimize yapılan en yoğun saldırı oldu. Görülmemiş sayıda füze ve dakikalar içinde hedefe yönlendirilen sayısız insansız hava aracı, 2024 yılındaki yıkıcı saldırının ardından yeniden onardığımız santralleri tekrar vurdu” denilerek, ülkedeki enerji altyapısının ağır hasar gördüğü ve elektrik üretiminin tamamen durmasının ciddi enerji krizi riski yarattığına dikkat çekildi.
ukrayna, termik santral, rusya, saldırı, facebook, elektrik santrali
ukrayna, termik santral, rusya, saldırı, facebook, elektrik santrali

Ukrayna’daki tüm termik santrallerin faaliyeti durdu

18:57 08.11.2025
Ukrayna enerji şirketi ‘Tsentrenergo’, ülkedeki tüm devlet termik santrallerinin faaliyetlerinin durduğunu duyurdu.
Ukrayna devlet enerji şirketi ‘Tsentrenergo’, ülke genelindeki tüm devlet termik santrallerinde elektrik üretiminin tamamen durduğunu açıkladı. Şirket, Facebook’tan yaptığı açıklamada, Rusya’nın yoğun saldırıları sonucunda tüm üretim kapasitesini kaybettiklerini bildirdi.
Açıklamada, Rusya’nın son saldırıları sonucu şirketin sahip olduğu tüm elektrik üretim kapasitesini kaybettiği belirtilerek, “Üretimi durdurduk. Şu anda üretim sıfır, tamamen sıfır!” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Rus saldırıları sonucunda hasar alan santrallerin günlerce süren onarımlarının ardından tekrar vurulduğu belirtilerek, “Bu, savaşın başlangıcından bu yana termik santrallerimize yapılan en yoğun saldırı oldu. Görülmemiş sayıda füze ve dakikalar içinde hedefe yönlendirilen sayısız insansız hava aracı, 2024 yılındaki yıkıcı saldırının ardından yeniden onardığımız santralleri tekrar vurdu” denilerek, ülkedeki enerji altyapısının ağır hasar gördüğü ve elektrik üretiminin tamamen durmasının ciddi enerji krizi riski yarattığına dikkat çekildi.
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:36
