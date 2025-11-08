https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/ukraynada-silah-sanayisi-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-dnepropetrovskta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-1100833637.html

Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın silah sanayi işletmelerini ve bu işletmelerin faaliyetini destekleyen enerji tesislerini vururken Dnepropetrovsk... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-08T12:36+0300

2025-11-08T12:36+0300

2025-11-08T12:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_072fd2ef3e6597a5552604482ad01bc9.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Volçye yerleşim merkezini düşman güçlerden temizledi.Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna’da askeri hedefler vurulmaya devam ediyor. Hassas silahlar ve insansız hava araçları ile düzenlenen yoğun saldırısonucu Ukrayna silah sanayisi işletmeleri ve bu işletmelerin faaliyetini besleyen enerji tesisleri bombalandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1330 asker, 2 çok namlulu roketatar ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası ile 178 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/nebenzyadan-abdnin-nukleer-test-planina-tepki-hazirlikli-olmaliyiz-1100832397.html

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat