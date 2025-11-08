Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/ukraynada-silah-sanayisi-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-dnepropetrovskta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-1100833637.html
Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın silah sanayi işletmelerini ve bu işletmelerin faaliyetini destekleyen enerji tesislerini vururken Dnepropetrovsk... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T12:36+0300
2025-11-08T12:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_072fd2ef3e6597a5552604482ad01bc9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Volçye yerleşim merkezini düşman güçlerden temizledi.Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna’da askeri hedefler vurulmaya devam ediyor. Hassas silahlar ve insansız hava araçları ile düzenlenen yoğun saldırısonucu Ukrayna silah sanayisi işletmeleri ve bu işletmelerin faaliyetini besleyen enerji tesisleri bombalandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1330 asker, 2 çok namlulu roketatar ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası ile 178 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/nebenzyadan-abdnin-nukleer-test-planina-tepki-hazirlikli-olmaliyiz-1100832397.html
rusya
ukrayna
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8cafe21f811bf9658f5e5ddfa6b1b9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

12:36 08.11.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın silah sanayi işletmelerini ve bu işletmelerin faaliyetini destekleyen enerji tesislerini vururken Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:
Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Volçye yerleşim merkezini düşman güçlerden temizledi.
Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna’da askeri hedefler vurulmaya devam ediyor. Hassas silahlar ve insansız hava araçları ile düzenlenen yoğun saldırısonucu Ukrayna silah sanayisi işletmeleri ve bu işletmelerin faaliyetini besleyen enerji tesisleri bombalandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1330 asker, 2 çok namlulu roketatar ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası ile 178 insansız hava aracını engelledi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
DÜNYA
Nebenzya’dan ABD’nin nükleer test planına tepki: ‘Hazırlıklı olmalıyız’
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала