Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu: Dnepropetrovsk’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın silah sanayi işletmelerini ve bu işletmelerin faaliyetini destekleyen enerji tesislerini vururken Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre:
Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Volçye yerleşim merkezini düşman güçlerden temizledi.
Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak Ukrayna’da askeri hedefler vurulmaya devam ediyor. Hassas silahlar ve insansız hava araçları ile düzenlenen yoğun saldırısonucu Ukrayna silah sanayisi işletmeleri ve bu işletmelerin faaliyetini besleyen enerji tesisleri bombalandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin tüm istikametlerinde son bir gündeki kaybı 1330 asker, 2 çok namlulu roketatar ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombası ile 178 insansız hava aracını engelledi.