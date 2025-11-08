Türkiye
Orban: Rusya’dan Macaristan’a enerji sevkiyatları ABD yaptırımlarından muaf
Orban: Rusya'dan Macaristan'a enerji sevkiyatları ABD yaptırımlarından muaf
Macaristan Başbakanı Orban, ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden ülkesine yapılan enerji tedarikinin ABD yaptırımlarından tamamen muaf olduğunu... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya’dan Macaristan’a ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarının ABD yaptırımlarından tamamen muaf tutulduğunu söyledi.Orban, “TürkAkım ve Drujba boru hatlarıyla ilgili olarak tam yaptırım muafiyeti aldık. Bu hatlar üzerinden Macaristan’a gelen sevkiyatları kısıtlayan ya da maliyetini artıran hiçbir yaptırım bulunmuyor. Bu genel ve süresiz bir muafiyettir” ifadelerini kullandı.Macar lider, ayrıca ABD’nin Paks-2 Nükleer Santrali projesine yönelik tüm yaptırımları da kaldırdığını belirterek, “Artık Budapeşte’nin bu projeye ilişkin muafiyetleri düzenli olarak uzatmasına gerek kalmayacak” dedi.
Macaristan Başbakanı Orban, 'TürkAkım' ve 'Drujba' boru hatları üzerinden ülkesine yapılan enerji tedarikinin ABD yaptırımlarından tamamen muaf olduğunu açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya’dan Macaristan’a ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarının ABD yaptırımlarından tamamen muaf tutulduğunu söyledi.
Orban, “TürkAkım ve Drujba boru hatlarıyla ilgili olarak tam yaptırım muafiyeti aldık. Bu hatlar üzerinden Macaristan’a gelen sevkiyatları kısıtlayan ya da maliyetini artıran hiçbir yaptırım bulunmuyor. Bu genel ve süresiz bir muafiyettir” ifadelerini kullandı.
Macar lider, ayrıca ABD’nin Paks-2 Nükleer Santrali projesine yönelik tüm yaptırımları da kaldırdığını belirterek, “Artık Budapeşte’nin bu projeye ilişkin muafiyetleri düzenli olarak uzatmasına gerek kalmayacak” dedi.
