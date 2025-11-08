https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/orban-rusyadan-macaristana-enerji-sevkiyatlari-abd-yaptirimlarindan-muaf-1100830800.html

Orban: Rusya’dan Macaristan’a enerji sevkiyatları ABD yaptırımlarından muaf

Macaristan Başbakanı Orban, ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden ülkesine yapılan enerji tedarikinin ABD yaptırımlarından tamamen muaf olduğunu... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya’dan Macaristan’a ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarının ABD yaptırımlarından tamamen muaf tutulduğunu söyledi.Orban, “TürkAkım ve Drujba boru hatlarıyla ilgili olarak tam yaptırım muafiyeti aldık. Bu hatlar üzerinden Macaristan’a gelen sevkiyatları kısıtlayan ya da maliyetini artıran hiçbir yaptırım bulunmuyor. Bu genel ve süresiz bir muafiyettir” ifadelerini kullandı.Macar lider, ayrıca ABD’nin Paks-2 Nükleer Santrali projesine yönelik tüm yaptırımları da kaldırdığını belirterek, “Artık Budapeşte’nin bu projeye ilişkin muafiyetleri düzenli olarak uzatmasına gerek kalmayacak” dedi.

