Orban: Rusya ve ABD’nin Budapeşte’de zirve düzenleyebilmesi için birkaç meseleyi çözmesi gerekiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD'nin Budapeşte'de düzenleyeceği zirvenin, çözülmemiş birkaç mesele tamamlandıktan sonra gerçekleşebileceğini... 07.11.2025

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD arasında Budapeşte’de düzenlenmesi planlanan zirve, Moskova ve Washington ‘bir iki’ meseleyi çözdükten birkaç gün sonra gerçekleştirilebiliniceğini söyledi.Orban, “Amerikan-Rus müzakerelerinde bir iki çözülememiş mesele var. Eğer bunlar çözülürse, birkaç gün içinde Budapeşte’de barış zirvesi yapılabilir, ardından tarafların mutabakatına bağlı olarak Ukrayna çatışmasında ateşkes ve barış gelebilir” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 26 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya-ABD arasında üst düzey bir görüşme düzenleme girişiminin hala geçerli olduğunu ancak bu tür müzakerelerin iyi hazırlanmış olması gerektiğini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, Rusya için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın olası görüşmesinin içeriğini hazırlamanın önemli olduğunu, bundan sonra liderlerin yeni temasın zamanı ve yeri konusunda karar verebileceğini belirtmişti.

