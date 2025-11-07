https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/orban-rusya-ve-abdnin-budapestede-zirve-duzenleyebilmesi-icin-birkac-meseleyi-cozmesi-gerekiyor-1100805580.html
Orban: Rusya ve ABD’nin Budapeşte’de zirve düzenleyebilmesi için birkaç meseleyi çözmesi gerekiyor
Orban: Rusya ve ABD’nin Budapeşte’de zirve düzenleyebilmesi için birkaç meseleyi çözmesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD’nin Budapeşte’de düzenleyeceği zirvenin, çözülmemiş birkaç mesele tamamlandıktan sonra gerçekleşebileceğini... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T05:41+0300
2025-11-07T05:41+0300
2025-11-07T05:41+0300
dünya
abd
viktor orban
donald trump
rusya
abd
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD arasında Budapeşte’de düzenlenmesi planlanan zirve, Moskova ve Washington ‘bir iki’ meseleyi çözdükten birkaç gün sonra gerçekleştirilebiliniceğini söyledi.Orban, “Amerikan-Rus müzakerelerinde bir iki çözülememiş mesele var. Eğer bunlar çözülürse, birkaç gün içinde Budapeşte’de barış zirvesi yapılabilir, ardından tarafların mutabakatına bağlı olarak Ukrayna çatışmasında ateşkes ve barış gelebilir” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 26 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya-ABD arasında üst düzey bir görüşme düzenleme girişiminin hala geçerli olduğunu ancak bu tür müzakerelerin iyi hazırlanmış olması gerektiğini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, Rusya için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın olası görüşmesinin içeriğini hazırlamanın önemli olduğunu, bundan sonra liderlerin yeni temasın zamanı ve yeri konusunda karar verebileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/trump-putin-ve-si-ile-gorustum-nukleer-silahlardan-arinmanin-harika-bir-sey-olacagini-dusunuyorum-1100805091.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_451635b915c087d19ec8b36743d56199.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, viktor orban, donald trump, rusya, abd, vladimir putin
abd, viktor orban, donald trump, rusya, abd, vladimir putin
Orban: Rusya ve ABD’nin Budapeşte’de zirve düzenleyebilmesi için birkaç meseleyi çözmesi gerekiyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD’nin Budapeşte’de düzenleyeceği zirvenin, çözülmemiş birkaç mesele tamamlandıktan sonra gerçekleşebileceğini açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD arasında Budapeşte’de düzenlenmesi planlanan zirve, Moskova ve Washington ‘bir iki’ meseleyi çözdükten birkaç gün sonra gerçekleştirilebiliniceğini söyledi.
Orban, “Amerikan-Rus müzakerelerinde bir iki çözülememiş mesele var. Eğer bunlar çözülürse, birkaç gün içinde Budapeşte’de barış zirvesi yapılabilir, ardından tarafların mutabakatına bağlı olarak Ukrayna çatışmasında ateşkes ve barış gelebilir” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 26 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya-ABD arasında üst düzey bir görüşme düzenleme girişiminin hala geçerli olduğunu ancak bu tür müzakerelerin iyi hazırlanmış olması gerektiğini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, Rusya için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın olası görüşmesinin içeriğini hazırlamanın önemli olduğunu, bundan sonra liderlerin yeni temasın zamanı ve yeri konusunda karar verebileceğini belirtmişti.