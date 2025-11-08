https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/fico-slovakya-abnin-rus-varliklarini-ukrayna-icin-kullanma-planina-destek-vermeyecek-1100834577.html
Fico: Slovakya, AB’nin Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planına destek vermeyecek
Fico: Slovakya, AB’nin Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planına destek vermeyecek
Slovakya Başbakanı Fico, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın savaş harcamalarını karşılamak amacıyla kullanma girişimine destek vermeyeceklerini... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak basınına yaptığı açıklamada, görevde olduğu sürece ülkesinin Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın askeri harcamalarını finanse etmek için kullanma planını desteklemeyeceğini söyledi.Fico, “Slovakya, ben başbakan olarak görevde olduğum sürece, dondurulmuş varlıklara el konulması ve bunların Ukrayna'daki askeri harcamalar için kullanılması amacıyla oluşturulan hiçbir hukuki veya mali mekanizmaya katılmayacaktır” dedi.Fico, ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada da, AB’nin Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planının, Rusya'nın olası misilleme tedbirleri, uluslararası hukukun ihlali ve Rus tarafının açabileceği davalar gibi ciddi riskler nedeniyle başarısız olabileceğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca 'hırsızlık' olarak nitelendirerek, AB'nin yalnızca özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu. Lavrov ayrıca Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu fonlara el koyma seçeneğine de sahip olduklarını sözlerine eklemişti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak basınına yaptığı açıklamada, görevde olduğu sürece ülkesinin Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın askeri harcamalarını finanse etmek için kullanma planını desteklemeyeceğini söyledi.
Fico, “Slovakya, ben başbakan olarak görevde olduğum sürece, dondurulmuş varlıklara el konulması ve bunların Ukrayna'daki askeri harcamalar için kullanılması amacıyla oluşturulan hiçbir hukuki veya mali mekanizmaya katılmayacaktır” dedi.
Fico, ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada da, AB’nin Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planının, Rusya'nın olası misilleme tedbirleri, uluslararası hukukun ihlali ve Rus tarafının açabileceği davalar gibi ciddi riskler nedeniyle başarısız olabileceğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca 'hırsızlık' olarak nitelendirerek, AB'nin yalnızca özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu. Lavrov ayrıca Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu fonlara el koyma seçeneğine de sahip olduklarını sözlerine eklemişti.