İngiliz basını: Beyaz Saray, Orban’ın ‘süresiz yaptırım muafiyeti’ iddiasını yalanladı
İngiliz basını: Beyaz Saray, Orban’ın ‘süresiz yaptırım muafiyeti’ iddiasını yalanladı
08.11.2025
Reuters’in ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, Beyaz Saray, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Rusya’dan Macaristan’a yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatlarının 'süresiz' olarak ABD yaptırımlarından muaf tutulduğu yönündeki açıklamasını yalanladı.Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya’dan Macaristan’a ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarının tamamen yaptırım kapsamı dışında tutulduğunu ve bu muafiyetin ‘süresiz’ olduğunu söylemişti.Ancak Beyaz Saray yetkilisi, Reuters’a gönderdiği e-postada bu bilginin doğru olmadığını belirterek, “muafiyetin yalnızca bir yıl süreyle geçerli olduğunu” ifade etti.Ajansın haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında Macaristan enerji tedarikini çeşitlendirmeyi ve yaklaşık 600 milyon dolar tutarında Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) satın almayı taahüt etti.
İngiliz basını: Beyaz Saray, Orban’ın ‘süresiz yaptırım muafiyeti’ iddiasını yalanladı

23:36 08.11.2025
Beyaz Saray’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ‘Rusya’dan yapılan petrol ve gaz tedarikinin süresiz olarak ABD yaptırımlarından muaf tutulduğu’ yönündeki açıklamasını yalanladığı öne sürüldü.
Reuters’in ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, Beyaz Saray, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Rusya’dan Macaristan’a yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatlarının 'süresiz' olarak ABD yaptırımlarından muaf tutulduğu yönündeki açıklamasını yalanladı.
Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya’dan Macaristan’a ‘TürkAkım’ ve ‘Drujba’ boru hatları üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarının tamamen yaptırım kapsamı dışında tutulduğunu ve bu muafiyetin ‘süresiz’ olduğunu söylemişti.
Ancak Beyaz Saray yetkilisi, Reuters’a gönderdiği e-postada bu bilginin doğru olmadığını belirterek, “muafiyetin yalnızca bir yıl süreyle geçerli olduğunu” ifade etti.
Ajansın haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında Macaristan enerji tedarikini çeşitlendirmeyi ve yaklaşık 600 milyon dolar tutarında Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) satın almayı taahüt etti.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
DÜNYA
Orban: Rusya’dan Macaristan’a enerji sevkiyatları ABD yaptırımlarından muaf
01:12
