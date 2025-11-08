https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/belcika-savunma-bakani-francken-ulke-uzerinde-tespit-edilen-ihalarla-ilgili-rusyayi-sucladi-1100836908.html
Belçika Savunma Bakanı Francken, ülke üzerinde tespit edilen İHA'larla ilgili Rusya'yı suçladı
Belçika Savunma Bakanı Francken, ülke üzerinde tespit edilen İHA’larla ilgili Rusya'yı suçladı
08.11.2025
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son haftalarda ülke genelinde askeri tesisler ve havalimanları üzerinde tespit edilen insansız hava araçlarının (İHA) uçuşları ile ilgili ilk kez açıkça Rusya’yı suçladı.Francken, “Pek çok kişi sosyal medyada bu olaylardan dolayı Rusya’yı suçlamamdan memnun değil gibi görünüyor. Ancak Rusya bu tür operasyonları yürütme kapasitesine kesinlikle sahip ve muhtemel bir şüpheli konumunda” ifadelerini kullandı.Francken, söz konusu iddiaları destekleyen hiçbir delil sunmadı.Rusya’nın Belçika Büyükelçiliği ise bu suçlamaların ardından VRT televizyonuna yaptığı açıklamada, Moskova’nın konuyu “duygusallıktan uzak, profesyonel bir şekilde” görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Rusya’nın olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.Belçika makamları, 10 Ekim’den bu yana ülke genelinde askeri üsler ve kritik altyapı tesisleri üzerinde tanımlanamayan İHA’ların görüldüğünü bildiriyor.Brüksel Uluslararası Havalimanı’nda 4 ve 5 Kasım tarihlerinde iki kez uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Belçika’da şu ana kadar iddialarla ilgili herhangi bir gözaltı olmadığı gibi hiçbir İHA’da düşürülmedi.
Belçika Savunma Bakanı Francken, ülke üzerinde tespit edilen İHA’larla ilgili Rusya'yı suçladı
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkedeki askeri tesisler ve havalimanları üzerinde uçan insansız hava araçlarının (İHA) arkasında Rusya’nın olabileceğini öne sürdü. Ancak bakan, iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son haftalarda ülke genelinde askeri tesisler ve havalimanları üzerinde tespit edilen insansız hava araçlarının (İHA) uçuşları ile ilgili ilk kez açıkça Rusya’yı suçladı.
Francken, “Pek çok kişi sosyal medyada bu olaylardan dolayı Rusya’yı suçlamamdan memnun değil gibi görünüyor. Ancak Rusya bu tür operasyonları yürütme kapasitesine kesinlikle sahip ve muhtemel bir şüpheli konumunda” ifadelerini kullandı.
Francken, söz konusu iddiaları destekleyen hiçbir delil sunmadı.
Rusya’nın Belçika Büyükelçiliği ise bu suçlamaların ardından VRT televizyonuna yaptığı açıklamada, Moskova’nın konuyu “duygusallıktan uzak, profesyonel bir şekilde” görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Rusya’nın olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.
Belçika makamları, 10 Ekim’den bu yana ülke genelinde askeri üsler ve kritik altyapı tesisleri üzerinde tanımlanamayan İHA’ların görüldüğünü bildiriyor.
Brüksel Uluslararası Havalimanı’nda 4 ve 5 Kasım tarihlerinde iki kez uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Belçika’da şu ana kadar iddialarla ilgili herhangi bir gözaltı olmadığı gibi hiçbir İHA’da düşürülmedi.