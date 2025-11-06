'NATO ve AB, İHA’lara karşı ortak savunma sistemi geliştiriyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/nato-ve-ab-ihalara-karsi-ortak-savunma-sistemi-gelistiriyor-1100775341.html

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Romanya’ya gitti. Görüşmeler başkent Bükreş’teki Cotroceni Sarayı’nda yapıldı. Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı’nın ortak basın toplantısı ülkedeki cumhurbaşkanlığı sitesinden canlı yayınlandı.Rutte yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise AB’nin yeni girişimlerinin, İHA karşıtı program dahil olmak üzere, NATO ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirterek, “Burada rekabet değil, birbirini tamamlayan programlardan söz ediyoruz. Bu programlar, ittifakın genel savunma planına entegre edilmiştir” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz Ekim ayında Rutte, Polonya’daki İHA olayının ardından ittifakın doğu kanadının savunmasının güçlendirilmesini öngören ‘Doğu Muhafızı’ (Eastern Shield) operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu. İspanya, müttefiklerine dayanışma göstergesi olarak görevin başlatıldığı gün bu operasyona katılacağını açıklamıştı.

