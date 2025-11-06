https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/nato-ve-ab-ihalara-karsi-ortak-savunma-sistemi-gelistiriyor-1100775341.html
'NATO ve AB, İHA’lara karşı ortak savunma sistemi geliştiriyor'
'NATO ve AB, İHA’lara karşı ortak savunma sistemi geliştiriyor'
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile Avrupa Birliği’nin insansız hava araçlarına (İHA) karşı ortak bir savunma sistemi oluşturmak için birlikte... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T04:38+0300
2025-11-06T04:38+0300
2025-11-06T04:38+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079356111_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a722837e0a6f2e760ff73f70dababa1c.jpg
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Romanya’ya gitti. Görüşmeler başkent Bükreş’teki Cotroceni Sarayı’nda yapıldı. Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı’nın ortak basın toplantısı ülkedeki cumhurbaşkanlığı sitesinden canlı yayınlandı.Rutte yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise AB’nin yeni girişimlerinin, İHA karşıtı program dahil olmak üzere, NATO ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirterek, “Burada rekabet değil, birbirini tamamlayan programlardan söz ediyoruz. Bu programlar, ittifakın genel savunma planına entegre edilmiştir” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz Ekim ayında Rutte, Polonya’daki İHA olayının ardından ittifakın doğu kanadının savunmasının güçlendirilmesini öngören ‘Doğu Muhafızı’ (Eastern Shield) operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu. İspanya, müttefiklerine dayanışma göstergesi olarak görevin başlatıldığı gün bu operasyona katılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rusya-belcikadaki-drone-olaylarina-iliskin-gorusmeye-hazir-1100775194.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079356111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76872dd7afbaabaa7e836949b767c9fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
'NATO ve AB, İHA’lara karşı ortak savunma sistemi geliştiriyor'
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile Avrupa Birliği’nin insansız hava araçlarına (İHA) karşı ortak bir savunma sistemi oluşturmak için birlikte çalıştığını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Romanya’ya gitti. Görüşmeler başkent Bükreş’teki Cotroceni Sarayı’nda yapıldı. Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı’nın ortak basın toplantısı ülkedeki cumhurbaşkanlığı sitesinden canlı yayınlandı.
Rutte yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“NATO ve AB arasında İHA’lara karşı birleşik bir hava savunma sistemi oluşturmak için çok yakın çalışıyoruz. Biz savunma ittifakıyız, ancak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız”
Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise AB’nin yeni girişimlerinin, İHA karşıtı program dahil olmak üzere, NATO ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirterek, “Burada rekabet değil, birbirini tamamlayan programlardan söz ediyoruz. Bu programlar, ittifakın genel savunma planına entegre edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz Ekim ayında Rutte, Polonya’daki İHA olayının ardından ittifakın doğu kanadının savunmasının güçlendirilmesini öngören ‘Doğu Muhafızı’ (Eastern Shield) operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu. İspanya, müttefiklerine dayanışma göstergesi olarak görevin başlatıldığı gün bu operasyona katılacağını açıklamıştı.