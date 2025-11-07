Türkiye
Türkiye'nin ilaç devlerinden biriydi: Resmen 'iflas' etti
Türkiye'nin ilaç devlerinden biriydi: Resmen 'iflas' etti
07.11.2025
İlaç sektöründe faaliyet gösteren Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., resmen iflas etti. Şirket yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle daha önce konkordato ilan etmişti. Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden biri olan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alındı.Mahkeme yeni konkordato talebini kabul etmediMahkeme kararında konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiğine yer verildi. Karara göre, 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca, şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.İki eczacı tarafından kurulmuştuEkonomim'in haberine göre, 2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, kısa sürede Türkiye ilaç sektöründe dikkat çeken bir konuma yükselmişti. Şirket, 2017 yılında ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020’de ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022 yılında ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflemişti.
10:42 07.11.2025
Bursa merkezli FarmaVip ilaç firması resmen iflas etti. Şirket bir süre önce konkordato ilan etmişti.
İlaç sektöründe faaliyet gösteren Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., resmen iflas etti. Şirket yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle daha önce konkordato ilan etmişti. Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden biri olan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alındı.

Mahkeme yeni konkordato talebini kabul etmedi

Mahkeme kararında konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiğine yer verildi. Karara göre, 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca, şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

İki eczacı tarafından kurulmuştu

Ekonomim'in haberine göre, 2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, kısa sürede Türkiye ilaç sektöründe dikkat çeken bir konuma yükselmişti. Şirket, 2017 yılında ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020’de ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022 yılında ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.
Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflemişti.
