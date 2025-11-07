https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/trump-zayiflama-ilaclarinin-fiyatlarini-dusurecek-anlasmayi-duyurdu-basin-toplantisinda-bir-kisi-1100803963.html

Trump zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürecek anlaşmayı duyurdu: Basın toplantısında bir kişi fenalaştı

ABD Başkanı Trump'ın ülkedeki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşüreceklerini açıkladığı toplantıda ilaç üreticisi yöneticisinin konuştuğu sırada bir kişi... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump zayıflama ilaçlarının fiyatlarını kayda değer ölçüde düşüreceklerini duyurdu.Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyu ile paylaştı. Zayıflama ilaçlarının fiyatlarının başka ülkelere kıyasla ABD'de katbekat yüksek olduğunu söyleyen Trump, Eli Lilly ve Novo Nordisk adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayla yaygın kullanılan bazı ilaç fiyatlarının yüzlerce dolar düşeceğini ifade etti. Donald Trump, bu ilaçların daha çok düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını, ancak bu kişilerin ilaçlara erişmelerinin çok zor olduğunu belirtti.Oval Ofis'te fenalaşan kişiye Dr. Öz müdahale ettiOval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan konuklardan birinin aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.Bilincini kaybeden kişiyi yere düşmeden yakalayan Dr. Mehmet Öz ilk müdahaleyi yaptı.Beyaz Saray yetkililerinin canlı yayını keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardığı olayla ilgili açıklama yapıldı. Fenalaşan kişinin durumunun iyi olduğunu belirtildi.Bayılan kişinin yöneticileri olmadığını duyurduABD medyasında, bayılan kişinin Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay olduğu yönünde haberlerin yer alması üzerine şirketten bayılan kişinin kendi yöneticileri olmadığı yönünde bir açıklama yapıldı.Beyaz Saray muhabirleri, söz konusu kişinin Eli Lilly şirketinin bir misafiri olduğunu açıkladı, ancak kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

