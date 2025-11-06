https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/kazakistan-ve-abd-nadir-toprak-mineralleri-anlasmasi-imzaladi-1100802872.html

Kazakistan ve ABD nadir toprak mineralleri anlaşması imzaladı

Kazakistan ve ABD arasında, nadir toprak mineralleri anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in C5+1 diplomatik zirvesine katılması... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Akorda'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan ile ABD, kritik mineraller alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.Mutabakatın Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersain Nagaspayev ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından imzalandığı, imza töreninin ise ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in huzurunda gerçekleştiği bildirildi.Tokayev'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenecek ve ABD ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere beş Orta Asya ülkesinin katılımıyla gerçekleşecek C5+1 diplomatik zirvesinin 10. zirvesine katılması bekleniyor.

