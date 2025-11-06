Türkiye
Filipinler'deki Kalmaegi tayfununda can kaybı 114'e yükseldi
Filipinler'deki Kalmaegi tayfununda can kaybı 114'e yükseldi
Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıktı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirildi.127 kişi kayıpÖlümlerin 71'inin Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, kaybolan 127 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin de sürdüğü belirtildi.Açıklamada, ülke genelinde 1 milyon 951 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiği ve tahliye merkezlerinde yerinden edilen 127 binden fazla ailenin barındığı belirtildi.Ulusal afet durumu ilan edildiFilipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirdi.Marcos Jr, böylelikle hükümetin gerekli acil müdahale kapsamının genişleyeceğini ve acil durum fonlarının daha hızlı dağıtılmasının sağlanacağını kaydetti.Kalmaegi Tayfunu'nun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam'a yönelebileceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.
Filipinler'deki Kalmaegi tayfununda can kaybı 114'e yükseldi

10:47 06.11.2025 (güncellendi: 11:36 06.11.2025)
© AA / Daniel Ceng
Filipinler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AA / Daniel Ceng
Abone ol
Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıktı.
Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirildi.

127 kişi kayıp

Ölümlerin 71'inin Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, kaybolan 127 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin de sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ülke genelinde 1 milyon 951 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiği ve tahliye merkezlerinde yerinden edilen 127 binden fazla ailenin barındığı belirtildi.
© AA / Daniel Ceng
Filipinler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
Filipinler
© AA / Daniel Ceng

Ulusal afet durumu ilan edildi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirdi.
Marcos Jr, böylelikle hükümetin gerekli acil müdahale kapsamının genişleyeceğini ve acil durum fonlarının daha hızlı dağıtılmasının sağlanacağını kaydetti.
© AA / Daniel Ceng
Filipinler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
Filipinler
© AA / Daniel Ceng
Kalmaegi Tayfunu'nun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam'a yönelebileceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.
