https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/filipinlerdeki-kalmaegi-tayfununda-can-kaybi-114e-yukseldi-1100781918.html

Filipinler'deki Kalmaegi tayfununda can kaybı 114'e yükseldi

Filipinler'deki Kalmaegi tayfununda can kaybı 114'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıktı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T10:47+0300

2025-11-06T10:47+0300

2025-11-06T11:36+0300

dünya

ferdinand marcos jr

filipinler

tino tayfunu

kalmaegi tayfunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100781447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db3168ad274acd9af827439c419eedeb.jpg

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirildi.127 kişi kayıpÖlümlerin 71'inin Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, kaybolan 127 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin de sürdüğü belirtildi.Açıklamada, ülke genelinde 1 milyon 951 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiği ve tahliye merkezlerinde yerinden edilen 127 binden fazla ailenin barındığı belirtildi.Ulusal afet durumu ilan edildiFilipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirdi.Marcos Jr, böylelikle hükümetin gerekli acil müdahale kapsamının genişleyeceğini ve acil durum fonlarının daha hızlı dağıtılmasının sağlanacağını kaydetti.Kalmaegi Tayfunu'nun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam'a yönelebileceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/filipinlerde-74-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1100073815.html

filipinler

tino tayfunu

kalmaegi tayfunu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ferdinand marcos jr, filipinler, tino tayfunu, kalmaegi tayfunu