Macaristan, ABD ile nükleer alanda iş birliği anlaşması imzalayacak

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Trump ve Orban görüşmesi öncesi iki ülke arasında nükleer alanda iş birliği anlaşması imzalanacağını söyledi... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın ABD ile nükleer alanda önemli bir iş birliği anlaşması imzalayacağını ve Budapeşte’nin yaptırımlara tabi olmadan Rusya’dan enerji kaynakları satın alma imkanını korumasının gerekliliğine işaret edeceğini söyledi.Szijjarto, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor. Liderlerin, ABD'nin Rus enerji sektörüne yönelik son yaptırımlarını da görüşmeleri bekleniyor.Daha önce Orban, ülkesinin özel durumunun Washington tarafından yeterince anlaşılmadığını belirterek, Macaristan’ın denize kıyısının bulunmadığını ve kendi petrol kaynaklarının ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetmediğini vurgulamıştı. Orban, bu nedenle Rus enerji kaynaklarına erişimin hayati olduğunu, aksi takdirde ülkedeki enerji fiyatlarının hızla yükseleceğini söylemişti.

