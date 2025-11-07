Macaristan, ABD ile nükleer alanda iş birliği anlaşması imzalayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/macaristan-abd-ile-nukleer-alanda-is-birligi-anlasmasi-imzalayacak-1100828911.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Trump ve Orban görüşmesi öncesi iki ülke arasında nükleer alanda iş birliği anlaşması imzalanacağını söyledi...
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın ABD ile nükleer alanda önemli bir iş birliği anlaşması imzalayacağını ve Budapeşte'nin yaptırımlara tabi olmadan Rusya'dan enerji kaynakları satın alma imkanını korumasının gerekliliğine işaret edeceğini söyledi.Szijjarto, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor. Liderlerin, ABD'nin Rus enerji sektörüne yönelik son yaptırımlarını da görüşmeleri bekleniyor.Daha önce Orban, ülkesinin özel durumunun Washington tarafından yeterince anlaşılmadığını belirterek, Macaristan'ın denize kıyısının bulunmadığını ve kendi petrol kaynaklarının ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetmediğini vurgulamıştı. Orban, bu nedenle Rus enerji kaynaklarına erişimin hayati olduğunu, aksi takdirde ülkedeki enerji fiyatlarının hızla yükseleceğini söylemişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Trump ve Orban görüşmesi öncesi iki ülke arasında nükleer alanda iş birliği anlaşması imzalanacağını söyledi. Ayıca görüşmede, Macaristan'ın Rusya'dan enerji alması noktasında yaptırım uygulanmadan devam edilmesinin kritik olması hakkında konuşulacağı bildirildi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın ABD ile nükleer alanda önemli bir iş birliği anlaşması imzalayacağını ve Budapeşte’nin yaptırımlara tabi olmadan Rusya’dan enerji kaynakları satın alma imkanını korumasının gerekliliğine işaret edeceğini söyledi.
Szijjarto, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki görüşme, Macaristan için stratejik öneme sahip. Nükleer alanda önemli bir iş birliği anlaşması imzalayacağız ve jeopolitik gerçeklerimiz göz önüne alındığında, yaptırımlar veya yasal kısıtlamalar olmaksızın Rusya’dan enerji satın alma imkanının korunmasının, Macaristan’ın enerji güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayacağız.”
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor. Liderlerin, ABD'nin Rus enerji sektörüne yönelik son yaptırımlarını da görüşmeleri bekleniyor.
Daha önce Orban, ülkesinin özel durumunun Washington tarafından yeterince anlaşılmadığını belirterek, Macaristan’ın denize kıyısının bulunmadığını ve kendi petrol kaynaklarının ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetmediğini vurgulamıştı. Orban, bu nedenle Rus enerji kaynaklarına erişimin hayati olduğunu, aksi takdirde ülkedeki enerji fiyatlarının hızla yükseleceğini söylemişti.