https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/istanbulda-50-milyon-liralik-kacak-oyuncak-operasyonu-1100823704.html
İstanbul’da 50 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu
İstanbul’da 50 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fatih’te düzenlediği operasyonda 125 bin 875 kaçak oyuncak ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T15:50+0300
2025-11-07T15:50+0300
2025-11-07T15:50+0300
türki̇ye
i̇stanbul
oyuncak
operasyon
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
fatih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100823757_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_1fc5608f28ba2857284cac9e835ce80b.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Fatih ilçesindeki bir depoyu takibe aldı.Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, söz konusu adrese gümrük kaçağı oyuncakların getirildiği belirlendi.125 bin 875 oyuncak ele geçirildiAdrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda ise 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi.Oyuncakların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/papara-kullanicilari-dikkat-hizmetler-sonlandirilmisti-bakiye-iadeleri-basliyor-1100821787.html
türki̇ye
i̇stanbul
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100823757_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_91067ef4c9568f1978e766b1cce0a70f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, oyuncak, operasyon, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, fatih
i̇stanbul, oyuncak, operasyon, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, fatih
İstanbul’da 50 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fatih’te düzenlediği operasyonda 125 bin 875 kaçak oyuncak ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan ürünlerin yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirildiği tespit edildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Fatih ilçesindeki bir depoyu takibe aldı.
Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, söz konusu adrese gümrük kaçağı oyuncakların getirildiği belirlendi.
125 bin 875 oyuncak ele geçirildi
Adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda ise 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi.
Oyuncakların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.