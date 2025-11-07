Türkiye
İstanbul'da 50 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu
İstanbul’da 50 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te düzenlediği operasyonda 125 bin 875 kaçak oyuncak ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Fatih ilçesindeki bir depoyu takibe aldı.Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, söz konusu adrese gümrük kaçağı oyuncakların getirildiği belirlendi.125 bin 875 oyuncak ele geçirildiAdrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda ise 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi.Oyuncakların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.
İstanbul'da 50 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu

15:50 07.11.2025
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fatih’te düzenlediği operasyonda 125 bin 875 kaçak oyuncak ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan ürünlerin yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirildiği tespit edildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Fatih ilçesindeki bir depoyu takibe aldı.
Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, söz konusu adrese gümrük kaçağı oyuncakların getirildiği belirlendi.

125 bin 875 oyuncak ele geçirildi

Adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda ise 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi.

Oyuncakların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.
