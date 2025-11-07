https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/istanbulda-50-milyon-liralik-kacak-oyuncak-operasyonu-1100823704.html

İstanbul’da 50 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fatih’te düzenlediği operasyonda 125 bin 875 kaçak oyuncak ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Fatih ilçesindeki bir depoyu takibe aldı.Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, söz konusu adrese gümrük kaçağı oyuncakların getirildiği belirlendi.125 bin 875 oyuncak ele geçirildiAdrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda ise 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi.Oyuncakların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.

