Papara kullanıcıları dikkat: Hizmetler sonlandırılmıştı, bakiye iadeleri başlıyor
14:56 07.11.2025 (güncellendi: 14:57 07.11.2025)
Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararı uyarınca ödeme ve elektronik para hizmetlerini sonlandırdığını açıklamıştı. Şirket, yaptığı son duyurusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.
Papara para iadesi ne zaman yapılacak?
Bakiye iade süreci başlatıldı
Firma tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir. Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.
Kamuoyuna Duyuru