Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/papara-kullanicilari-dikkat-hizmetler-sonlandirilmisti-bakiye-iadeleri-basliyor-1100821787.html
Papara kullanıcıları dikkat: Hizmetler sonlandırılmıştı, bakiye iadeleri başlıyor
Papara kullanıcıları dikkat: Hizmetler sonlandırılmıştı, bakiye iadeleri başlıyor
Sputnik Türkiye
Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararı uyarınca ödeme ve elektronik para hizmetlerini sonlandırdığını açıklamıştı... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T14:56+0300
2025-11-07T14:57+0300
ekonomi̇
papara
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_131ca710563f5378e11708f8e8c43f3e.jpg
Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararı uyarınca ödeme ve elektronik para hizmetlerini sonlandırdığını açıklamıştı. Papara para iadesi ne zaman yapılacak?Şirket, yaptığı son duyurusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.Bakiye iade süreci başlatıldıFirma tarafından yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/faaliyet-izni-iptal-edilmisti-paparada-hesaplarda-kalan-paralar-ne-olacak--1100663024.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_122:0:1234:834_1920x0_80_0_0_7944b0bf33b586257dfe670019ae73e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
papara, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
papara, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Papara kullanıcıları dikkat: Hizmetler sonlandırılmıştı, bakiye iadeleri başlıyor

14:56 07.11.2025 (güncellendi: 14:57 07.11.2025)
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararı uyarınca ödeme ve elektronik para hizmetlerini sonlandırdığını açıklamıştı. Şirket, yaptığı son duyurusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.
Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararı uyarınca ödeme ve elektronik para hizmetlerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Papara para iadesi ne zaman yapılacak?

Şirket, yaptığı son duyurusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.

Bakiye iade süreci başlatıldı

Firma tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir. Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
EKONOMİ
Faaliyet izni iptal edilmişti: Papara'da hesaplarda kalan paralar ne olacak?
1 Kasım, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала