Eski İspanya Kralı Juan Carlos, 70 yıl sonra itiraf etti: 'Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim'

İspanya'nın eski kralı Juan Carlos I, tam 70 yıl sonra kardeşinin ölümüne dair sessizliğini bozdu. Yeni yayımlanacak anı kitabında, 1956'da bir tabancayla... 07.11.2025

İspanya’nın 87 yaşındaki sürgündeki eski kralı Juan Carlos I, yıllardır sır gibi sakladığı aile trajedisini ilk kez anlattı. Yeni yayımlanacak anı kitabında, 1956 yılında Portekiz’deki aile evlerinde kardeşi Infante Alfonso’yu kazara vurduğunu itiraf etti.Juan Carlos, kitabında “Bu trajedinin ağırlığını asla üzerimden atamayacağım. Şarjörü çıkardık ama namluda bir mermi kaldığını bilmiyorduk” ifadelerini kullandı. Eski kral, merminin sekerek kardeşinin alnına isabet ettiğini ve Alfonso’nun babasının kollarında öldüğünü yazdı.Kraliyet gizemi: Silah denize atıldıO dönemde 18 yaşında olan Juan Carlos hakkında hiçbir resmi soruşturma açılmadı. Kralın babası pistoyu denize attı, Alfonso’nun bedenini ise İspanyol bayrağıyla örttü.Juan Carlos, babasının kendisini sarsarak “Bunu bilerek yapmadığına söz ver” dediğini, ancak ilişkilerinin bir daha asla eskisi gibi olmadığını yazdı.'Kardeşimi her gün düşünüyorum'Juan Carlos satırlarında duygusal ifadelere de yer verdi:Olaydan sonra askeri okula dönen Juan Carlos, 1975’te Francisco Franco’nun ölümünün ardından tahta çıktı. Ancak uzun yıllar süren skandallar, yasak ilişkiler ve lüks yaşam tarzı, halkın gözündeki imajını zedeledi.Skandallarla dolu bir saltanat2014 yılında tahtını oğlu VI. Felipe’ye devreden Juan Carlos, cinsel skandallardan yolsuzluk iddialarına kadar pek çok krizle anıldı. Hakkında “2.000’den fazla kadınla ilişki yaşadığı” iddiaları basına yansıdı.Tahttan çekilmesinin ardından Dubai’ye taşınan eski kral, şimdi anı kitabı “Mi vida, mi verdad” (Hayatım, Gerçeğim) ile geçmişiyle yüzleşiyor.Kitap, Franco’nun ölüm yıldönümünde yayımlanacakSürgündeki eski kralın kitabı, gelecek ay İspanya’da yayımlanacak. Tarih ise tesadüf değil: General Franco’nun ölümünün 50. yılına denk geliyor. İspanya’da monarşinin yeniden doğduğu o dönem, şimdi Juan Carlos’un itiraflarıyla yeniden tartışılacak.

