10 trilyon güneşin ışığını saçan kara delik gözlemlendi
07.11.2025
2025-11-07T13:28+0300
yaşam
dünya
güneş
kara delik
süper kütleli kara delik
karadelik
Gökbilimciler “Superman” (Süpermen) lakabı verilen ve süper kütleli bir kara delikten şimdiye kadar gözlemlenen en büyük parlamayı tespit etti. Araştırmalarını bilim dergisinde yayımlayan bilim insanları, bu parlamanın Dünya’dan 10 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğunu ve zirve noktasında yayılan ışığın 10 trilyon Güneş'in parlaklığına ulaştığını vurguladı.Parlamanın kaynağı, bir galaksinin merkezinde bulunan parlak ve kompakt bir bölge olan etkin galaktik çekirdek (AGN). Bu yapı, aktif olarak madde tüketen süper kütleli bir kara delik tarafından güçlendiriliyor. Gaz ve toz kara deliğin etrafında dönen bir diske düşüyor ve enkaz giderek daha hızlı spiral çizdikçe aşırı derecede ısınıyor, bu da yoğun radyasyon yayılmasına neden oluyor.Araştırmacılar, bu kadar güçlü bir parlamayı serbest bırakmak için devasa kara deliğin ne tüketmiş olabileceğini merak etti. Sonuç olarak, muhtemelen yaşamının sonunda süpernova olarak patlayacak kadar büyük bir yıldızı yuttuğu sonucuna vardılar.Bu parlama, büyük galaksilerin merkezlerinde süper kütleli kara deliklere ev sahipliği yapan ve bilinmeyen dev yıldız popülasyonlarının bulunduğunu düşündürüyor ve iki dev yapı arasındaki karmaşık etkileşimlere ışık tutuyor.Süperman ilk olarak Kasım 2018'de Güney Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi'ndeki Catalina Gerçek Zamanlı Geçiş Araştırması ve Zwicky Geçiş Tesisi tarafından tespit edildi.
