Çöl meyvesinden büyük umut: Diyabete doğal çözüm yolda
07.11.2025
Batı Çin’in kurak bölgelerinde yetişen Nitraria roborowskii Kom adlı çöl meyvesinin, diyabetle mücadelede dikkat çekici sonuçlar verdiği açıklandı. Yerel halk arasında yüzyıllardır şifa amacıyla tüketilen bu parlak kırmızı meyve, bilim insanlarının da ilgisini çekti. Artık sadece bir 'geleneksel bitki' değil, modern tıpta da umut veren bir aday olarak anılıyor.Kan şekerini düşürdü, metabolizmayı toparladı Çinli araştırma ekibi tarafından yapılan deneylerde, bu meyveden elde edilen özüt farelere verildi. 7 haftalık sürecin sonunda: Sadece şekeri değil, kök nedeni hedef alıyor Klasik ilaçlar çoğunlukla yalnızca kan şekerini düşürmeye odaklanırken, bu meyve özütünün metabolizmanın genel dengesini toparladığı ifade edildi. Çalışmada, bozulmuş metabolizmayı yeniden düzenleyen temel bir biyolojik sistemi harekete geçirdiği ve “semptomu değil, sorunun kaynağını” hedef aldığı söylendi.Kadim bilgi, modern bilimle buluşuyor Bu keşfin, geleneksel bitki bilgisinin bilimsel çalışmalarla doğrulanmasının önemli bir örneği olduğu söylendi. Dünya genelinde diyabetli kişi sayısının 2045’te 750 milyona ulaşması beklendiği düşünülürse, doğadan gelen bu çözümün önemi daha da büyüyor. Bilim insanları, doğanın sunduğu bu 'kırmızı mucizenin' henüz tam potansiyelini göstermediğini ve yeni araştırmaların sürdüğünü belirtti.
Batı Çin’in kurak bölgelerinde yetişen Nitraria roborowskii Kom adlı çöl meyvesinin, diyabetle mücadelede dikkat çekici sonuçlar verdiği açıklandı. Yerel halk arasında yüzyıllardır şifa amacıyla tüketilen bu parlak kırmızı meyve, bilim insanlarının da ilgisini çekti. Artık sadece bir 'geleneksel bitki' değil, modern tıpta da umut veren bir aday olarak anılıyor.
Kan şekerini düşürdü, metabolizmayı toparladı
Çinli araştırma ekibi tarafından yapılan deneylerde, bu meyveden elde edilen özüt farelere verildi. 7 haftalık sürecin sonunda:
Kan şekerinin yüzde 30–40
oranında düştüğü
Vücudun insülini kullanma yeteneğinin neredeyse yüzde 50
arttığı
Kötü kolesterol ve hücresel stres göstergelerinin yüzde 60
’a kadar azaldığı aktarıldı.
Ayrıca meyvenin, karaciğer ve pankreas dokularında da iyileştirici etkiler gösterdiği belirtildi.
Sadece şekeri değil, kök nedeni hedef alıyor
Klasik ilaçlar çoğunlukla yalnızca kan şekerini düşürmeye odaklanırken, bu meyve özütünün metabolizmanın genel dengesini toparladığı ifade edildi. Çalışmada, bozulmuş metabolizmayı yeniden düzenleyen temel bir biyolojik sistemi harekete geçirdiği ve “semptomu değil, sorunun kaynağını” hedef aldığı söylendi.
Kadim bilgi, modern bilimle buluşuyor
Bu keşfin, geleneksel bitki bilgisinin bilimsel çalışmalarla doğrulanmasının önemli bir örneği olduğu söylendi. Dünya
genelinde diyabetli kişi sayısının 2045’te 750 milyona
ulaşması beklendiği düşünülürse, doğadan gelen bu çözümün önemi daha da büyüyor. Bilim insanları, doğanın sunduğu bu 'kırmızı mucizenin' henüz tam potansiyelini göstermediğini ve yeni araştırmaların sürdüğünü belirtti.