Venezüellalı analist Gelfenstein: ABD’nin Venezüella’ya klasik bir askeri müdahalesi düşük ihtimal

Venezüellalı uluslararası analist Sergio Rodriguez Gelfenstein, bölgedeki askeri yoğunluğa rağmen ABD’nin Venezüella’ya geniş çaplı bir işgal gerçekleştirecek kapasite ve şartlara sahip olmadığını söyledi.Gelfenstein, yaptığı değerlendirmede, ülkesinin en kötü senaryoya ‘yani olası bir dış müdahaleye’ hazırlandığını ifade etti. Ancak Gelfenstein ABD’nin Venezüella’ya klasik anlamda büyük çaplı bir askeri çıkarma yapmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.Gelfenstein, 1989’daki ABD’nin Panama işgaline atıfta bulunarak, yaklaşık 75 bin kilometrekare yüzölçümüne ve 3 milyon nüfusa sahip Panama’yı kontrol altına almak için Washington’un 20 bin asker kullandığını hatırlattı. O dönem ABD’nin bölgede askeri üsleri ve Panama Kanalı’nda Güney Komutanlığı karargahı bulunduğunu da vurguladı.Bugün ise mevcut verilere göre ABD’nin Karayipler’de yaklaşık 10 bin 500 asker, yaklaşık on savaş gemisi ve birkaç hava kuvvetleri unsurunu konuşlandırdığına dikkat çeken Gelfenstein, bunun Venezüella gibi yaklaşık 1 milyon kilometrekare yüzölçümüne ve 30 milyondan fazla nüfusa sahip bir ülkeye yönelik işgal için yetersiz olduğunu belirtti. Analist ayrıca Venezüella’nın güçlü liderlik, iyi örgütlenmiş silahlı kuvvetler, sağlam siyasi-sivil-askeri ittifak ve halkın gönüllü savunma katılımına sahip olduğunu söyledi.Gelfenstein, klasik bir işgalin bugün için mümkün görünmediğini, zira 8–10 yıl önceki koşullardan farklı olarak artık Brezilya’da Bolsonaro’nun, Kolombiya’da ise Duque’nin iktidarda olmadığını hatırlattı. Bu nedenle olası bir deniz çıkarmasının kara desteği bulamayacağını ifade etti.Ülkede iç cephe açısından da benzer bir destek ortamının bulunmadığını belirten Gelfenstein, Venezüella’daki radikal muhalefetin zayıfladığını, bağımsız stratejiye sahip olmadığını ve sadece ABD’nin desteğiyle ayakta kaldığını söyledi:
Bilindiği gibi bir işgal için içeride iş birliğine hazır bir odak gerekir. Bugün Venezüella’da böyle bir yapı yok. Bu nedenle temkinli olmalı ve tetikte kalmalıyız. Genel anlamda ABD’ye asla güvenilemeyeceğini unutmamak gerekir.