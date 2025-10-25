https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/bir-donem-turkiyenin-kargo-devi-olarak-bilinen-39-yillik-sirket-iflas-etti-1100469339.html
Bir dönem Türkiye’nin kargo devi olarak bilinen 39 yıllık şirket iflas etti
25.10.2025
2025-10-25T10:26+0300
2025-10-25T10:26+0300
2025-10-25T10:26+0300
Ekonomik dalgalanmalar ve artan işletme maliyetleri, Türkiye'nin köklü şirketlerini de vurmaya devam ediyor.Bu kez iflas haberi, 1986'dan bu yana Türkiye'nin dört bir yanına kargo hizmeti sunan Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın konkordato talebini reddederek iflas kararı verdi.Konkordato talebi reddedildiMahkeme kararında, şirketin konkordato sürecinde mali iyileşme sağlayamadığına dikkat çekildi.Geçici mühletin kaldırılmasına, konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine ve şirketin iflas kararının derhal Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü'ne bildirilmesine hükmedildi.Ayrıca, geçici mühlet kapsamında alınan tüm tedbirlerin de kaldırılması kararlaştırıldı.Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veriyordu1986 yılında kurulan Ankara Ekspres Kargo, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en geniş taşımacılık ağlarından birini oluşturdu.Şirketin, 5 bölgede toplam 19 transfer ve dağıtım merkezi, 70'in üzerinde hizmet noktası bulunuyordu.İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya gibi büyük şehirlerde aktif olarak faaliyet gösteren şirket, kurumsal teslimat çözümleri ve şehirlerarası taşımacılık hizmetleriyle sektörde önemli bir yer edinmişti.
Türkiye genelinde taşımacılık ağıyla tanınan Ankara merkezli Ankara Ekspres Kargo, ekonomik krizden çıkamayarak iflas etti. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın konkordato talebini reddetti ve şirketin resmen iflasına hükmetti. 1986'da kurulan şirket, 39 yıldır kesintisiz hizmet veriyordu.
Ekonomik dalgalanmalar ve artan işletme maliyetleri, Türkiye’nin köklü şirketlerini de vurmaya devam ediyor.
Bu kez iflas haberi, 1986’dan bu yana Türkiye’nin dört bir yanına kargo hizmeti sunan Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden geldi.
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın konkordato talebini reddederek iflas kararı verdi.
Konkordato talebi reddedildi
Mahkeme kararında, şirketin konkordato sürecinde mali iyileşme sağlayamadığına dikkat çekildi.
Geçici mühletin kaldırılmasına, konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine ve şirketin iflas kararının derhal Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine hükmedildi.
Ayrıca, geçici mühlet kapsamında alınan tüm tedbirlerin de kaldırılması kararlaştırıldı.
Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veriyordu
1986 yılında kurulan Ankara Ekspres Kargo, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en geniş taşımacılık ağlarından birini oluşturdu.
Şirketin, 5 bölgede toplam 19 transfer ve dağıtım merkezi, 70’in üzerinde hizmet noktası bulunuyordu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya gibi büyük şehirlerde aktif olarak faaliyet gösteren şirket, kurumsal teslimat çözümleri ve şehirlerarası taşımacılık hizmetleriyle sektörde önemli bir yer edinmişti.