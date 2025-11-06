https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/slutskiy-nato-genel-sekreteri-rutte-avrupadaki-rusofobik-histeriyi-tirmandiriyor-1100797945.html
Slutskiy: NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa’daki Rusofobik histeriyi tırmandırıyor
Slutskiy: NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa’daki Rusofobik histeriyi tırmandırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Rusya’yı ‘Avrupa’daki istikrarsızlığın kaynağı’ olarak göstermesini... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T17:54+0300
2025-11-06T17:54+0300
2025-11-06T17:52+0300
dünya
leonid slutskiy
rusya devlet duması
mark rutte
nato
rusya
ukrayna
avrupa
rusofobik histeri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0e2223274489062f55e69f06cf9c3e1f.jpg
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Rutte, daha önce ittifak üyesi ülkelere Rusya ile “uzun vadeli bir çatışmaya hazırlıklı olunması” çağrısında bulunmuş, Moskova’yı Avrupa ve dünya için “istikrarsızlaştırıcı bir güç” olarak nitelendirmişti.Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bu değerlendirmeleri “Rusofobik histerinin kasıtlı biçimde körüklenmesi” olarak tanımlayarak, şunları ifade etti: Rusya’nın yalnızca kendi egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunduğunu belirten Slutskiy, Avrupa’daki mevcut güvenlik krizinden “Batı’nın savaşçı siyaset elitlerini” sorumlu tutarak, “Avrupa’daki güvenlik krizini yaratan ve sürdüren, Ukrayna’daki çatışmayı körükleyen de bu elit kesimdir” dedi.Slutskiy ayrıca, Avrupalı politikacıların Ukrayna’da barış arayışından ziyade “jeopolitik oyunlarda kazanç sağlamaya” odaklandıklarını, bunun da “insani felaketler ve devletlerin çöküşü” pahasına gerçekleştiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/zaharovadan-rutteye-tepki-siyle-gorusen-trumpi-elestirdigini-duymadim-1100793077.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b1f3f48addc850a1fb16814728cdb452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
leonid slutskiy, rusya devlet duması, mark rutte, nato, rusya, ukrayna, avrupa, rusofobik histeri
leonid slutskiy, rusya devlet duması, mark rutte, nato, rusya, ukrayna, avrupa, rusofobik histeri
Slutskiy: NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa’daki Rusofobik histeriyi tırmandırıyor
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Rusya’yı ‘Avrupa’daki istikrarsızlığın kaynağı’ olarak göstermesini eleştirerek, bunun ‘bilinçli bir Rusofobik söylem’ olduğunu savundu.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Rutte, daha önce ittifak üyesi ülkelere Rusya ile “uzun vadeli bir çatışmaya hazırlıklı olunması” çağrısında bulunmuş, Moskova’yı Avrupa ve dünya için “istikrarsızlaştırıcı bir güç” olarak nitelendirmişti.
Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bu değerlendirmeleri “Rusofobik histerinin kasıtlı biçimde körüklenmesi” olarak tanımlayarak, şunları ifade etti:
NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'yı Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak ve Avrupa ülkeleriyle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanmakla suçlayarak açıkça yalan söylüyor ve Avrupa’daki Rusofobik histeriyi tırmandırıyor. Bunu bilerek ve küstahça yapıyor. ‘Rus tehdidi’ söylemi, Rutte gibi siyasetçiler için artık bir tür siyasi varlık mücadelesine dönüşmüş durumda.
Rusya’nın yalnızca kendi egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunduğunu belirten Slutskiy, Avrupa’daki mevcut güvenlik krizinden “Batı’nın savaşçı siyaset elitlerini” sorumlu tutarak, “Avrupa’daki güvenlik krizini yaratan ve sürdüren, Ukrayna’daki çatışmayı körükleyen de bu elit kesimdir” dedi.
Slutskiy ayrıca, Avrupalı politikacıların Ukrayna’da barış arayışından ziyade “jeopolitik oyunlarda kazanç sağlamaya” odaklandıklarını, bunun da “insani felaketler ve devletlerin çöküşü” pahasına gerçekleştiğini vurguladı.