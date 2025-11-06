Slutskiy: NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa’daki Rusofobik histeriyi tırmandırıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/slutskiy-nato-genel-sekreteri-rutte-avrupadaki-rusofobik-histeriyi-tirmandiriyor-1100797945.html

06.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Rusya'yı 'Avrupa'daki istikrarsızlığın kaynağı' olarak göstermesini...

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Rutte, daha önce ittifak üyesi ülkelere Rusya ile “uzun vadeli bir çatışmaya hazırlıklı olunması” çağrısında bulunmuş, Moskova’yı Avrupa ve dünya için “istikrarsızlaştırıcı bir güç” olarak nitelendirmişti.Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bu değerlendirmeleri “Rusofobik histerinin kasıtlı biçimde körüklenmesi” olarak tanımlayarak, şunları ifade etti: Rusya’nın yalnızca kendi egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunduğunu belirten Slutskiy, Avrupa’daki mevcut güvenlik krizinden “Batı’nın savaşçı siyaset elitlerini” sorumlu tutarak, “Avrupa’daki güvenlik krizini yaratan ve sürdüren, Ukrayna’daki çatışmayı körükleyen de bu elit kesimdir” dedi.Slutskiy ayrıca, Avrupalı politikacıların Ukrayna’da barış arayışından ziyade “jeopolitik oyunlarda kazanç sağlamaya” odaklandıklarını, bunun da “insani felaketler ve devletlerin çöküşü” pahasına gerçekleştiğini vurguladı.

