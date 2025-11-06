https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/zaharovadan-rutteye-tepki-siyle-gorusen-trumpi-elestirdigini-duymadim-1100793077.html

Zaharova'dan Rutte'ye tepki: 'Şi'yle görüşen Trump'ı eleştirdiğini duymadım'

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin İttifak ülkelerinin Çin ve diğer bölge ülkeleriyle işbirliğini görmezden gelip Rusya'yı bu konuda eleştirmesi Moskova'nın... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Rusya'yı 'küresel kuralları' yıkmak için Çin, Kuzey Kore, İran ve bazı ülkelerle işbirliği yaptığına işaret etmesine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan yanıt geldi.NATO Genel Sekreteri Rutte son açıklamasında Rusya'nın küresel kuralları yıkma girişimlerinde yalnız olmadığını, Çin, Kuzey Kore, İran ve diğer ülkelerle işbirliği yaptığını savunmuştu.Telegram hesabından açıklama yaparak Rutte'ye yapan Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Birincisi, hangi 'küresel kurallardan' bahsediliyor? Lütfen NATO'nun internet sitesinde tam listeyi yayınlayın. Şimdiye dek hiç kimse Rutte'nin hangi kurallardan bahsettiğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.İkincisi, Çin ve küresel çoğunluk gibi Rusya'nın da uluslararası hukuka bağlılığını her zaman beyan ettiğini belirten Zaharova, NATO'nun saldırgan eylemleri ve gayrimeşru koalisyonlarıyla bunu defalarca ihlal ettiğine dikkat çekerek Irak'ın sahte gerekçelerle işgal edilmesini, Yugoslavya'nın bombalanmasını ve benzeri olayları buna örnek gösterdi.Üçüncüsü, herhangi bir NATO üyesinin, Rutte'nin bahsettiği Çin'le işbirliğini sonlandırdığını hatırlamadığını söyleyen Zaharova, "ABD-Çin zirvesi çok yakın bir zamanda gerçekleşti. Rutte'nin ABD Başkanı'nı bu konuda eleştirdiğini duymadım" eleştirisini getirdi.

