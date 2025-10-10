Filipinler’de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/filipinlerde-74-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1100073815.html
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Filipinler’in Mindanao Adası’nın doğu kıyısı açıklarında olan deprem, yerin 58.1 kilometre derinlikte kaydedildi.Deprem sonrasında ülkenin doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.7.4 büyüklüğündeki depremde, henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen depremde 72 kişi hayatını kaybetmiş, 47 bin 221 kişi olumsuz etkilenmişti.Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
06:54 10.10.2025 (güncellendi: 07:23 10.10.2025)
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Filipinler’in Mindanao Adası’nın doğu kıyısı açıklarında olan deprem, yerin 58.1 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem sonrasında ülkenin doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.
7.4 büyüklüğündeki depremde, henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen depremde 72 kişi hayatını kaybetmiş, 47 bin 221 kişi olumsuz etkilenmişti.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.