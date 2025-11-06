https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/anne-ve-oglundan-4-gundur-haber-yok-mantar-toplamak-icin-evlerinden-cikmislardi--1100795636.html

Anne ve oğlundan 4 gündür haber yok: Mantar toplamak için evlerinden çıkmışlardı

Kastamonu'nda mantar toplamak için evinden ayrılan kadın ve beş yaşındaki çocuğu kayıp. Anne ve oğul 4 gündür aranıyor. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dört gün önce 'mantar toplamak' için evinden ayrılan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor. Anne ve oğulun ilçeden yürüyerek çıkmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, köylüler ise kadının köyü ile son görüldüğü yer arasının uzak olduğunu anlattı. 5 yaşındaki oğlu ile evden ayrıldıİlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor. Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.Son konuştuğu köylüler de şaşkınKöseali köyünde yaşayan Ayşe Algın, anne ve oğlunu gördüğünde mantar aramak için geldiklerini düşündüğünü söyledi. Algın, ilçenin köye oldukça uzak olduğuna dikkat çekerken, şunları kaydetti:"Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü bir hayli uzak. Bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Bu köy rampa yukarı. Bu köye gelene kadar rampa çıkıyoruz. Yürümesi çok zor, hele bir çocuk için daha zor. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, 'Nereye gidiyorsun?' diye sormuşlar. O da 'Bozkurt'a gidiyorum' demiş, 'Bozkurt'a nasıl gidiliyor?' diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmiş. Onlar da mantarcı zannetmişler. O gün köyümüzde çok fazla yoğunluk vardı, dışarıdan mantar toplamak için gelen çok fazla insan vardı."

