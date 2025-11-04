https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/nepalde-cig-felaketi-yedi-dagci-oldu-dordu-hala-kayip-1100712339.html

Nepal'de çığ felaketi: Yedi dağcı öldü, dördü hala kayıp

Nepal'de çığ felaketi: Yedi dağcı öldü, dördü hala kayıp

Himalayalar'daki Yalung Ri Dağı yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle 7 dağcı hayatını kaybetti. 6 bin metre yüksekliğindeki bir dağa tırmanmaya hazırlanan... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Nepal'in kuzeydoğusunda bulunan Dolakha bölgesindeki Yalung Ri Dağı yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle yedi dağcı hayatını kaybetti. Yerel basındaki haberlerde, pazartesi sabahı yerel saatle 09.00'da yaşanan olayda 5 dağcı ve 2 rehber olmak üzere 7 kişinin öldüğü belirtildi. Yetkililer ayrıca dört dağcının kayıp olduğunu duyurdu. Kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Dört dağcı için kurtarma çalışmaları devam ediyorDolakha Emniyet Müdürü Gyan Kumar Mahato, "Biri Fransız, ikisi Nepalli olmak üzere üç dağcının öldüğünü, kurtarma ekipleri dört kişiyi daha arıyor" ifadelerini kullandı. Çığa yakalananların, toplam 15 kişilik bir dağcı ve rehber grubunun üyeleri olduğu belirtildi.4 Nepalli rehberin yaralı olarak üs kampına dönmeyi başardığını aktaran yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı. Kurtarma helikopterinin Na Gaun bölgesine indiği, ancak kötü hava koşulları ve zorlu arazi şartlarının arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı belirtildi. Yerel basındaki haberlere göre grup, 6 bin 332 metre yüksekliğindeki Dolma Khang Dağı'na tırmanmaya hazırlanırken çığa yakalandı.Sert hava koşulları dağcılara zor anlar yaşatıyorÖte yandan, ülkenin batısındaki Panbari Dağı'nda kaybolan iki İtalyan dağcıyı kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Geçen hafta üç kişilik ekip yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalmış, 65 yaşındaki bir dağcı kurtarılabilmişti.Son günlerde etkili olan şiddetli hava koşulları, Himalayalar'da çok sayıda dağcıyı zor durumda bıraktı. Geçen hafta Siklon Montha'nın yol açtığı kar fırtınası nedeniyle Mustang bölgesinde mahsur kalan 3 dağcı kurtarılmıştı. Ekim ayında da Everest yakınlarında yüzlerce dağcı kötü hava koşulları nedeniyle bölgede sıkışıp kalmıştı.

